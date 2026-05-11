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सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट से जमानत मंजूर
Azam Khan News: दो पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा रामपुर जेल में आजम खान और अब्दुल्ला आजम काट रहे हैं. इस बीच आजम खान के लिए राहत भरी खबर आई है.
सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने के मामले में आजम खान की जमानत मंजूर की गई है. धाराएं बढ़ाने पर आजम खान की शत्रु संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ी थीं. एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से आजम खान की शत्रु संपत्ति में जमानत मंजूर हो गई. धारा 120-बी के तहत आजम खान और अब्दुल्ला आजम का नाम किया शामिल गया था.
9 मई 2020 में शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने का मुकदमा दर्ज हुआ था. दो पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा रामपुर जेल में आजम खान और अब्दुल्ला आजम काट रहे हैं.
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Source: IOCL