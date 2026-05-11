राहुल गांधी का PA बनकर 9 साल तक करोड़ों ठगने वाला शातिर गिरफ्तार, टिकट दिलाने के नाम पर की ठगी

चुनावी मौसम जहां नेताओं के लिए अवसर लेकर आता है, वहीं कुछ शातिर ठग इसी माहौल का फायदा उठाकर बड़े खेल को अंजाम देते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला देहरादून में सामने आया है, जहां अमृतसर निवासी गौरव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले करीब नौ वर्षों से खुद को राहुल गांधी का पर्सनल असिस्टेंट बताकर कांग्रेस नेताओं से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था.

उत्तराखंड पुलिस ने उसे 4 मई 2026 को पैसिफिक मॉल के पास उस समय दबोचा, जब वह एक पदाधिकारी से पैसे लेने पहुंचा था. गिरफ्तारी के बाद सामने आई कहानी ने सभी को हैरान कर दिया.

खुद को बताता था राहुल गांधी का निजी सहायक

गौरव कुमार बेहद सुनियोजित तरीके से अपना जाल बुनता था. वह पहले इंटरनेट के जरिए कांग्रेस नेताओं की पूरी जानकारी जुटाता कि कौन नेता किस जिले से है, उसकी पार्टी में क्या स्थिति है और कौन चुनाव लड़ने का इच्छुक है. इसके बाद वह ऐसे नेताओं को निशाना बनाता जो पर्दे के पीछे रहकर टिकट हासिल करना चाहते थे. कनिष्क सिंह

आरोपी फर्जी कॉलर आईडी बनाकर खुद को राहुल गांधी का निजी सहायक ‘कनिष्क सिंह’ बताता था. गौरतलब है कि कनिष्क सिंह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर गौरव लोगों को भरोसे में लेता था. वह खुद सामने आने से बचता और अपने साथियों के जरिए डील फाइनल करवाता. रकम अलग-अलग राज्यों में खोले गए बैंक खातों में मंगवाई जाती थी और टिकट वितरण के बाद गिरोह गायब हो जाता था.

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राज्य-दर-राज्य ठगी का नेटवर्क

गौरव कुमार ने 2017 में राजस्थान से अपने ठगी के खेल की शुरुआत की. जयपुर में दो नेताओं को विधायक टिकट दिलाने के नाम पर उसने करीब दो करोड़ रुपये की ठगी की. इसके बाद उसने बिहार, दिल्ली, गुजरात और अन्य राज्यों में भी यही तरीका अपनाया.

2019-20 में बिहार चुनाव के दौरान उसकी चालाकी पहली बार पकड़ में आई. शिकायत मिलने पर जांच हुई तो पता चला कि कॉल राहुल गांधी के दफ्तर से नहीं बल्कि फर्जी नंबरों से किए जा रहे थे. हालांकि उस समय वह गिरफ्तारी के बावजूद कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर बच निकला.

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में भी घुसपैठ की कोशिश

2022 में उसने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में भी घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन कुछ नेताओं को पहले से जानकारी होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया. गुजरात में भी उसने एक पूर्व सांसद को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते मामला खुल गया.

2025 में वह फिर सक्रिय हुआ और बिहार व राजस्थान में कई लोगों को ठगा. नागौर में एक महिला कांग्रेस नेत्री से करीब दो किलो सोना ठगने का मामला भी सामने आया. इस दौरान असली कनिष्क सिंह ने अपने नाम के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया.

आरोपी 2026 में ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

मार्च 2026 में पंजाब के मोहाली में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई. इसके बाद गौरव उत्तराखंड पहुंचा और यहां राज्य आंदोलनकारी भावना पांडेय को अपना निशाना बनाया. उसने टिकट दिलाने के नाम पर सर्वे और टीम खर्च का हवाला देकर करीब 25 लाख रुपये ठग लिए.

जब आरोपी ने और पैसे की मांग की और बड़े नेताओं को हटवाने जैसी बातें करने लगा, तब पीड़िता को शक हुआ. इसके बाद राजपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने जाल बिछाकर उसे देहरादून में रंगे हाथों पकड़ लिया. पूछताछ में गौरव कुमार ने अपने तीन साथियों—छज्जू, रजत और मनिंदर—के नाम उजागर किए हैं. पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि ये तीनों अलग-अलग राज्यों में नेटवर्क तैयार करते थे और नेताओं से संपर्क साधकर ठगी को अंजाम दिलाने में मदद करते थे.

टिकट पाने की लालसा को हथियार बनाकर करोड़ों की ठगी

यह मामला सिर्फ एक ठगी नहीं, बल्कि राजनीतिक सिस्टम की कमजोरियों को भी उजागर करता है. पुलिस का मानना है कि आरोपी ने नेताओं की गोपनीय महत्वाकांक्षाओं और टिकट पाने की लालसा को हथियार बनाकर करोड़ों की ठगी की.

फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कुल कितनी रकम की ठगी की है. इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है और नेताओं को सतर्क रहने की जरूरत का संदेश दिया है.

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