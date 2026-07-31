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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां

यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां

UP Election 2027: यूपी चुनाव 2027 की तैयारी करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. आसपा ने लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़ समेत कई जिलों में कैंडिडेट उतारे हैं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 31 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Election 2027) के लिए नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कमर कस ली है. आसपा ने 45 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया है और इसी के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है. इतना ही नहीं, मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राह पर चलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने प्रभारियों की नियुक्ति भी शुरू कर दी है. पार्टी की ओर से 45 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. बसपा की तरह आसपा में भी प्रभारी ही प्रत्याशी होंगे.

जिलेवार बात करें तो शामली जिले की एक सीट थाना भवन पर मो. मौसम राव को टिकट दिया गया है. वहीं, मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल सीट पर चौधरी रंजनवीर को उम्मीदवार बनाया गया है. मेरठ जिले की किठौर सीट पर बाबर चौहान, मेरठ कैंट पर संजीव पाल और मेरठ शहर पर बदर अली को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, हापुड़ जिले से हापुड़ विधानसभा सीट पर वीरेंद्र शिरीष को उम्मीदवार बनाया गया है.

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हाथरस जिले की हाथरस सीट पर आदित्य प्रकाश वर्मा और सिंकदरा राऊ सीट पर बिजेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया गया है. मथुरा जिले की गोवर्धन सीट से दीपक चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी की ओर से यह लिस्ट प्रभारियों की नियुक्ति के तौर पर जारी की गई है. हालांकि, पार्टी ने तय किया है कि यही प्रभारी ही चुनाव के प्रत्याशी होंगे.

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Published at : 31 Jul 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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