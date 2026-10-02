Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्याः राम मंदिर के कर्मचारियों की वेरिफिकेश प्रक्रिया तेज, परिवार की मांगी गई डिटेल

अयोध्याः राम मंदिर के कर्मचारियों की वेरिफिकेश प्रक्रिया तेज, परिवार की मांगी गई डिटेल

अयोध्या के राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों का अब शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाएगा. राम मंदिर ट्रस्ट ने कर्मचारियों से पारिवारिक जानकारी के साथ उनके रिश्तेदारों से जुड़ी डिटेल भी मांगी है.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 02 Oct 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यह खबर राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अयोध्या के राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों का अब शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाएगा. राम मंदिर ट्रस्ट ने कर्मचारियों से पारिवारिक जानकारी के साथ उनके रिश्तेदारों से जुड़ी डिटेल भी मांगी है.

इसके साथ ही कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा. राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़ी चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती बढ़ाई है.नव नियुक्त सीईओ के नेतृत्व में मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए जा रहे हैं. यात्री सुविधाओं के साथ-साथ मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की निगरानी और सत्यापन पर भी जोर दिया जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कचौड़ी-पकौड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे अखिलेश', संजय निषाद ने कसा तंज
'कचौड़ी-पकौड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे अखिलेश', संजय निषाद ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम CM का ऐलान नहीं तो वोट नहीं' अखिलेश यादव पर बोले साजिद रशीदी
'मुस्लिम CM का ऐलान नहीं तो वोट नहीं' अखिलेश यादव पर बोले साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जिम्मेदारी मिलेगी वो...' UP कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आराधना मिश्रा का बयान
'जो जिम्मेदारी मिलेगी वो...' UP कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आराधना मिश्रा का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के मुस्लिम नेता ने ओवैसी पर बोला जुबानी हमला, कहा- सपा और AIMIM...
BJP के मुस्लिम नेता ने ओवैसी पर बोला जुबानी हमला, कहा- सपा और AIMIM...

कौन हैं आराधना मोना मिश्रा, जो संभाल सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की कमान?

राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की सत्यापन प्रक्रिया तेज

राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. ट्रस्ट की ओर से कर्मचारियों का पूरा डाटा मांगा गया है, जिसमें पारिवारिक जानकारी के साथ रिश्तेदारों से जुड़ी जानकारी भी शामिल है. कर्मचारियों के सत्यापन के साथ उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा. इसके अलावा पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र लेने की भी व्यवस्था की जा रही है.

मंदिर परिसर में किए जा रहे कई बड़े बदलाव

आपको बता दें कि नव नियुक्त सीईओ के नेतृत्व में मंदिर परिसर में कई बदलाव किए जा रहे हैं. एक तरफ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों के सत्यापन और निगरानी की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. बताते चलें कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़ी चोरी की घटना के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती बढ़ाई है.

यूपी: उमेश पाल की पत्नी जया पाल को BJP ने दी नई जिम्मेदारी

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कचौड़ी-पकौड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे अखिलेश', संजय निषाद ने कसा तंज
'कचौड़ी-पकौड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे अखिलेश', संजय निषाद ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम CM का ऐलान नहीं तो वोट नहीं' अखिलेश यादव पर बोले साजिद रशीदी
'मुस्लिम CM का ऐलान नहीं तो वोट नहीं' अखिलेश यादव पर बोले साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जिम्मेदारी मिलेगी वो...' UP कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आराधना मिश्रा का बयान
'जो जिम्मेदारी मिलेगी वो...' UP कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आराधना मिश्रा का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के मुस्लिम नेता ने ओवैसी पर बोला जुबानी हमला, कहा- सपा और AIMIM...
BJP के मुस्लिम नेता ने ओवैसी पर बोला जुबानी हमला, कहा- सपा और AIMIM...
Advertisement

वीडियोज

Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Round2Hell के Wasim ने ECL 3, New Video, Virat Kohli और Rohit Sharma पर की बात
Siwet Tomar ने Shahzad Poonawalla से Physical Confrontation पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
इंडिया
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
महाराष्ट्र
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget