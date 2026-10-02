अयोध्याः राम मंदिर के कर्मचारियों की वेरिफिकेश प्रक्रिया तेज, परिवार की मांगी गई डिटेल

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. यह खबर राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अयोध्या के राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों का अब शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाएगा. राम मंदिर ट्रस्ट ने कर्मचारियों से पारिवारिक जानकारी के साथ उनके रिश्तेदारों से जुड़ी डिटेल भी मांगी है.

इसके साथ ही कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा. राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़ी चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती बढ़ाई है.नव नियुक्त सीईओ के नेतृत्व में मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए जा रहे हैं. यात्री सुविधाओं के साथ-साथ मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की निगरानी और सत्यापन पर भी जोर दिया जा रहा है.

कौन हैं आराधना मोना मिश्रा, जो संभाल सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की कमान?

राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की सत्यापन प्रक्रिया तेज

राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. ट्रस्ट की ओर से कर्मचारियों का पूरा डाटा मांगा गया है, जिसमें पारिवारिक जानकारी के साथ रिश्तेदारों से जुड़ी जानकारी भी शामिल है. कर्मचारियों के सत्यापन के साथ उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा. इसके अलावा पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र लेने की भी व्यवस्था की जा रही है.

मंदिर परिसर में किए जा रहे कई बड़े बदलाव

आपको बता दें कि नव नियुक्त सीईओ के नेतृत्व में मंदिर परिसर में कई बदलाव किए जा रहे हैं. एक तरफ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों के सत्यापन और निगरानी की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. बताते चलें कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़ी चोरी की घटना के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती बढ़ाई है.

यूपी: उमेश पाल की पत्नी जया पाल को BJP ने दी नई जिम्मेदारी