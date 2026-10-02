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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP के मुस्लिम नेता ने ओवैसी पर बोला जुबानी हमला, कहा- सपा और AIMIM...

BJP के मुस्लिम नेता ने ओवैसी पर बोला जुबानी हमला, कहा- सपा और AIMIM...

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में विपक्षी दलों अलायंस पर फैसले के लिए 2 अक्टूबर तक का समय दिया था.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 02 Oct 2026 04:16 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा.

इस्लाम ने कहा कि ओवैसी की अपनी राजनीति है और वह धर्म के मुद्दे पर आधारित है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक ही वोटर के पीछे भाग रही हैं. उन्होंने कहा कि कौन सा वोटर किसे समर्थन देगा, यह तो चुनाव में स्पष्ट होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और यूपी में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी. 

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सुभाष यदुवंश ने भी साधा निशाना

वहीं, सपा को ओवैसी के ऑफर पर बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा के दो प्लान हैं-प्लान ए कांग्रेस के साथ गठबंधन और प्लान बी ओवैसी के साथ. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सपा नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि ओवैसी के ऑफर पर अखिलेश यादव की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है.

बीजेपी नेता यदुवंश ने इस चुप्पी को मौन सहमति बताते हुए सपा से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. बीजेपी ने सवाल उठाया कि सपा बताए कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन कब तक रहेगा और क्या ओवैसी के साथ भी कोई नई सियासी जुगलबंदी होगी.

बीजेपी नेता ने ‘दो लड़कों’ की जोड़ी का जिक्र करते हुए तंज कसा कि अब ‘तीसरे लड़के’ के रूप में ओवैसी की एंट्री हो रही है. बीजेपी ने सपा से तुष्टीकरण के एजेंडे को लेकर अपनी रणनीति जनता के सामने स्पष्ट करने की मांग की है.

दोनों नेताओं का बयान ऐसे वक्त में आया है जब सपा चीफ ने 2 अक्टूबर को ही कहा है कि जो गठबंधन पहले से था जिसने बीजेपी को हराया, समाजवादी पार्टी के उसी गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे.

Published at : 02 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Up News AIMIM Up Politics Up Election 2027 SAMAJWADI PARTY
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