यूपी: उमेश पाल की पत्नी जया पाल को BJP ने दी नई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को विस्तार देते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा और अल्पसंखक मोर्चा के पदाधिकारियों की सूची जारी की है. जिसमें अनस साजिद उस्मानी को अल्पसंख्य मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा एससी मोर्चा में 12 उपाध्यक्ष और चार महामंत्रियों का ऐलान किया गया है.



इसके साथ ही किसान मोर्चा में भी 12 उपाध्यक्ष और चार महामंत्री बनाए गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति के बाद सूची जारी की गयी है. इसके साथ ही एससी मोर्चा में छह क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं. भाजपा ने प्रयागराज में मारे गए वकील उमेश पाल की पत्नी जया पाल को ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री बनाया है. पूजा पाल पहले ही मुख्य टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं.

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पूर्व मंत्री कौशल किशोर के बेटे को बनाया उपाध्यक्ष

बीजेपी ने पूर्व मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर को एससी मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर कौशल किशोर की नाराजगी कम करने की कोशिश की है. उपाध्यक्ष के साथ ही 12 प्रदेश मंत्री भी बनाए गए हैं. कोषाध्यक्ष धीरज प्रधान वाल्मीकि के साथ दो सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं.एससी मोर्चे में कुल 43 पदाधिकारियों को अलग-अलग जगह दी गयी है. पार्टी की रणनीति इसके जरिए एससी मतदाताओं में जगह बनाने की कोशिश है.

रामबाबू द्विवेदी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष बने

किसान मोर्चा में भी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग पदों पर कुल 43 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है.रामबाबू द्विवेदी के समेत 12 उपाध्यक्ष, चार महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री भी मोर्च में रखे गए हैं. इसमें जातिगत समीकरणों के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण भी रखे गए हैं.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार के कार्यों से अवगत कराएं. पार्टी को उम्मीद है इससे संगठन में कार्यकर्ताओं में नई उर्जा और जोश भरेगा जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा. पार्टी की कोशिश हर वर्ग तक पपहुंचने की रही है.

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