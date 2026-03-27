अयोध्या में दिखी भक्ति की अनोखी मिसाल, चावल के दाने-दाने पर लिखा भगवान 'राम' का नाम

राम जन्मोत्सव के मौके पर राम नगरी अयोध्या से एक बेहद अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर एक रामभक्त अपनी अनूठी भक्ति से सभी का ध्यान खींच लिया. ये भक्त चावल के छोटे-छोटे दानों पर भगवान श्रीराम का नाम लिखकर उन्हें निशुल्क श्रद्धालुओं में वितरित करते हुए दिखाई दिया.

अयोध्या में आज राम जन्मोत्सव पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. सुबह से ही यहां राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है. भक्तों की क़तार में रामनवमी के उत्सव के बीच भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिला. जहां एक शख्स भीड़ के बीच बैठकर चावल के दानों पर भगवान राम का नाम लिख रहा था.

चावल के दाने पर लिखा 'राम' नाम

इस कलाकार का नाम मनीष है. मनीष राम मंदिर के सामने बैठा हुआ था और बड़े ही धैर्य और श्रद्धा के साथ चावल के एक-एक दाने पर भगवान राम का 'राम' लिखता और फिर उसे प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट देता है. उसके इस अनूठे काम को देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ भी दिखाई दी.

एबीपी न्यूज ने जब इस अनोखे भक्त से बात की तो मनीष ने बताया कि उसके मन में यह भाव काफी समय से था. लेकिन, समय और परिस्थितियों के अभाव में वह इसे पूरा नहीं कर पा रहा था. रामनवमी के इस पावन अवसर पर उसने अपने मन की भावना को साकार किया और खुद को रोक नहीं पाया.

पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए ये कहा

भक्त का कहना है कि वह यह कार्य अपनी आत्मिक शांति के लिए करता है. मनीष ने कहा कि उसे भगवान राम नाम लिखने से अंदर का सुकून मिलता है मन को बहुत शांति महसूस होती है.

मनीष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राम मंदिर और राम काज के लिए किए जा रहे प्रयासों से प्रेरित होकर उसने भी अपनी कला के माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास किया है.

कानपुर से आई बच्ची ने सीएम योगी को दिया 'बुलडोजर', मुख्यमंत्री की भी छूटी हंसी, Video हुआ Viral



