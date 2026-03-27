हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर से आई बच्ची ने सीएम योगी को दिया 'बुलडोजर', मुख्यमंत्री की छूटी हंसी, Video हुआ Viral

कानपुर से आई बच्ची ने सीएम योगी को दिया 'बुलडोजर', मुख्यमंत्री की छूटी हंसी, Video हुआ Viral

CM Yogi Adityanath जब गोरखपुर मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे थे, तभी एक पाँच साल की बच्ची उनके पास पहुंची और उन्हें पीले रंग का बुलडोज़र गिफ्ट में दिया, जिस सीएम भी मुस्कुराने लगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हर साल की तरह चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन आज पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया. कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री जब गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे थे, इसी दौरान बेहद दिलचस्प वाकया देखने को मिला, कन्या पूजन के लिए आई एक छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री को बुलडोजर गिफ्ट किया. 

सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्ची के साथ ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब सीएम योगी मंदिर परिसर में अपने सहयोगियों के साथ भ्रमण कर रहे थे तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई, उसके हाथ में पीले रंग के बुलडोजर का खिलौना था. 

सीएम योगी को बच्ची ने दिया बुलडोजर

इस बच्ची ने सीएम योगी को देखते ही आगे बढ़कर ये बुलडोजर उन्हें दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भी मुस्कुराने लगे. बच्ची के हाथ में बुलडोजर देखकर वो भी हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ रखा और इसे बच्ची को ही ये कहते दे दिया कि अब इसे घर ले जाओ और  अच्छे से पढ़ाई करना. 

सीएम योगी को बुलडोजर देने वाली बच्ची कानपुर से अपने माता-पिता के साथ आई थी, इस बच्ची का नाम यशस्विनी है. बच्ची ने कहा कि उसने सीएम योगी को बुलडोजर दिया है. बच्ची ने बताया कि सीएम योगी ने उससे कहा "इस बुलडोज़र से खेलना और खूब पढ़ाई करना. यशस्विनी ने कहा कि उसने मुख्यमंत्री को बुलडोज़र इसलिए दिया है क्योंकि वो उसके फेवरेट हैं.

सीएम योगी की तस्वीरें हुई वायरल

बच्ची के साथ सीएम योगी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. सीएम योगी अक्सर बच्चों के साथ देखे जाते हैं. चाहे जनता दर्शन का मंच हो या कहीं थी बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव हैं. वहीं दूसरी तरफ़ बुलडोज़र अब सीएम योगी की पहचान भी बन चुका है इसलिए अक्सर उनके समर्थक और प्रशंसक बुलडोज़र लेकर उनके प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं.  

अखिलेश यादव से पूछा- संसद में टीशर्ट पहनकर क्यों आते हैं राहुल गांधी? सपा चीफ ने दिया मजेदार जवाब

Published at : 27 Mar 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Gorakhpur UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर से आई बच्ची ने सीएम योगी को दिया 'बुलडोजर', मुख्यमंत्री की छूटी हंसी, Video हुआ Viral
कानपुर से आई बच्ची ने सीएम योगी को दिया 'बुलडोजर', मुख्यमंत्री की छूटी हंसी, Video हुआ Viral
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त पटरी पर गिरा एयरफोर्स का जवान, GRP ने चेन पुलिंग कर बचाई जान
उत्तर प्रदेश: चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त पटरी पर गिरा एयरफोर्स का जवान, GRP ने चेन पुलिंग कर बचाई जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
DM कन्नौज ने किया सरकार को इग्नोर! असीम अरुण को चीफ गेस्ट बनाकर खुद नहीं पहुंचे, दुःखी मंत्री ने लिखी चिट्ठी
DM कन्नौज ने किया सरकार को इग्नोर! असीम अरुण को चीफ गेस्ट बनाकर खुद नहीं पहुंचे, दुःखी मंत्री ने लिखी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: नैनीताल में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत कई घायल
उत्तराखंड: नैनीताल में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत कई घायल
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का भौकाल, 8वें दिन 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के 3 साल पुराने रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
ऑटो
नए फीचर्स और डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगी Guerrilla 450, जानें कितनी हो सकती है कीमत
नए फीचर्स और डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगी Guerrilla 450, जानें कितनी हो सकती है कीमत
हेल्थ
Are Black Plastic Containers Safe: प्लास्टिक के काले डब्बों में पैक करवाते हैं खाना, जानिए सेहत के लिए यह कितना खतरनाक?
प्लास्टिक के काले डब्बों में पैक करवाते हैं खाना, जानिए सेहत के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget