कानपुर से आई बच्ची ने सीएम योगी को दिया 'बुलडोजर', मुख्यमंत्री की छूटी हंसी, Video हुआ Viral

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हर साल की तरह चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन आज पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया. कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री जब गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे थे, इसी दौरान बेहद दिलचस्प वाकया देखने को मिला, कन्या पूजन के लिए आई एक छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री को बुलडोजर गिफ्ट किया.

सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्ची के साथ ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब सीएम योगी मंदिर परिसर में अपने सहयोगियों के साथ भ्रमण कर रहे थे तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई, उसके हाथ में पीले रंग के बुलडोजर का खिलौना था.

सीएम योगी को बच्ची ने दिया बुलडोजर

इस बच्ची ने सीएम योगी को देखते ही आगे बढ़कर ये बुलडोजर उन्हें दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भी मुस्कुराने लगे. बच्ची के हाथ में बुलडोजर देखकर वो भी हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ रखा और इसे बच्ची को ही ये कहते दे दिया कि अब इसे घर ले जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना.

सीएम योगी को बुलडोजर देने वाली बच्ची कानपुर से अपने माता-पिता के साथ आई थी, इस बच्ची का नाम यशस्विनी है. बच्ची ने कहा कि उसने सीएम योगी को बुलडोजर दिया है. बच्ची ने बताया कि सीएम योगी ने उससे कहा "इस बुलडोज़र से खेलना और खूब पढ़ाई करना. यशस्विनी ने कहा कि उसने मुख्यमंत्री को बुलडोज़र इसलिए दिया है क्योंकि वो उसके फेवरेट हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh | UP CM Yogi Adityanath interacts with a child during his visit to the Gorakhnath Temple complex.



(Source: Gorakhnath Temple) pic.twitter.com/MajMqhPbRV — ANI (@ANI) March 27, 2026

सीएम योगी की तस्वीरें हुई वायरल

बच्ची के साथ सीएम योगी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. सीएम योगी अक्सर बच्चों के साथ देखे जाते हैं. चाहे जनता दर्शन का मंच हो या कहीं थी बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव हैं. वहीं दूसरी तरफ़ बुलडोज़र अब सीएम योगी की पहचान भी बन चुका है इसलिए अक्सर उनके समर्थक और प्रशंसक बुलडोज़र लेकर उनके प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं.

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