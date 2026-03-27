Uttarakhand LPG Crisis: गैस संकट की मार-देहरादून में रेस्टोरेंट बंद, छात्रों की पढ़ाई पर संकट

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उत्तराखंड में लगातार बनी हुई गैस सिलेंडर की किल्लत अब गंभीर रूप लेने लगी है. इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है, जिसे लंबे समय से एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है. यहां देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं और अपने दैनिक भोजन के लिए स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट और टिफिन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं. लेकिन गैस संकट ने इस पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया है.

गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति न होने के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट या तो बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं. कुछ संचालक मजबूरी में कोयले और लकड़ी का सहारा लेकर खाना बना रहे हैं, जिससे न केवल लागत बढ़ रही है बल्कि समय और गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है. इसका सीधा असर खाने की कीमतों पर पड़ा है, जो पहले से अधिक हो गई हैं.

गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण व्यवसाय प्रभावित

इस बढ़ी हुई लागत का बोझ अब छात्रों पर पड़ रहा है. सीमित बजट में पढ़ाई करने वाले कई छात्र महंगे भोजन का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में कुछ छात्रों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर लौटने का कठिन निर्णय भी लिया है. इससे न केवल उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि देहरादून की पहचान एक सुलभ शिक्षा केंद्र के रूप में भी प्रभावित हो रही है.

रेस्टोरेंट और होटल संचालकों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं. गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है और आय में भारी गिरावट आई है. कई छोटे रेस्टोरेंट और आसपास के पीजी (पेइंग गेस्ट) भी बंद हो चुके हैं, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ा है.

स्थानीय लोगों को भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन छात्रों की स्थिति अधिक चिंताजनक है क्योंकि वे पूरी तरह बाहरी व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं. गैस की कमी के चलते न केवल उनके भोजन की गुणवत्ता और उपलब्धता प्रभावित हुई है, बल्कि उनकी पढ़ाई और भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो देहरादून में शिक्षा और स्थानीय व्यवसाय दोनों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है.