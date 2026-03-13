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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम रसोई पर सियासत! सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बयान पर प्रबंधन का पलटवार, कहा- अधूरी जानकारी...

राम रसोई पर सियासत! सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बयान पर प्रबंधन का पलटवार, कहा- अधूरी जानकारी...

Ayodhya News in Hindi: फैजाबाद (अयोध्या) से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम रसोई को लेकर बयान देते हुए 15 मार्च से धरना देने की चेतावनी दी है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Mar 2026 04:36 PM (IST)
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देश में एलपीजी के संकट की खबरों के बीच अयोध्या में राम भक्तों के लिए संचालित राम रसोई को लेकर सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बयान के बाद अब राम रसोई के प्रबंधन की ओर से सफाई सामने आई है. प्रबंधक का कहना है कि राम रसोई लगातार संचालित हो रही है और इसे बंद होने की बात कहना गलत और अधूरी जानकारी पर आधारित है.

रामनगरी अयोध्या में अमावा राज मंदिर परिसर में महावीर मंदिर पटना ट्रस्ट की ओर से रामलला के भक्तों के लिए निशुल्क राम रसोई संचालित की जा रही है. यह व्यवस्था राम मंदिर निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं के भोजन के लिए शुरू की गई थी. राम रसोई का संचालन 1 दिसंबर 2019 से स्मृति शेष आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की पहल पर शुरू हुआ था. यहां प्रतिदिन लगभग 10 हजार से 25 हजार तक श्रद्धालु प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करते हैं.

इसी बीच अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम रसोई को लेकर बयान देते हुए 15 मार्च से धरना देने की चेतावनी दी है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है. राम रसोई के प्रबंधक का कहना है कि राम रसोई कभी बंद नहीं हुई. गैस सप्लाई की वजह से संचालन के समय में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ था, लेकिन भोजन सेवा लगातार जारी है. उनका कहना है कि सांसद अवधेश प्रसाद को बयान देने से पहले यहां आकर सही जानकारी लेनी चाहिए थी. प्रबंधक ने कहा कि अगर सांसद स्वयं यहां आकर व्यवस्था देखें, तो उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Awadhesh Prasad RAM MANDIR LPG Crisis
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