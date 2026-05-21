आगरा में शराब के लिए नहीं दिए 1500 रुपये, कलयुगी बेटे ने ईंट से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट

आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के छदामी नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां शराब के नशे की लत ने एक बेटे को इस कदर हैवान बना दिया कि उसने मामूली पैसों के विवाद में अपने ही पिता की ईंट से वार कर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी धर्मवीर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम करता था और उसे शराब पीने की बुरी लत थी. 19 मई की रात उसने अपने पिता से 1500 रुपये की मांग की. पिता ने यह कहते हुए रुपये देने से साफ इनकार कर दिया कि वह इन पैसों को नशे में उड़ा देगा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद आरोपी गुस्से में घर से चला गया.

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बीच-बचाव करने आए पिता पर ईंट से किया वार

रात करीब दो बजे धर्मवीर दोबारा घर लौटा. आते ही उसने अपने भाई राजेश के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. शोर-शराबा सुनकर पिता बीच-बचाव करने पहुंचे और दोनों बेटों को शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान धर्मवीर ने अपना आपा खो दिया और पिता के साथ धक्का-मुक्की करने लगा. आरोप है कि गुस्से में आकर उसने पास ही पड़ी ईंट उठाई और पिता के सिर व पैर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

इलाज के दौरान पिता की मौत, आरोपी बेटा गिरफ्तार

लहूलुहान अवस्था में परिजन आनन-फानन में घायल पिता को अस्पताल लेकर दौड़े, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उनका उपचार शुरू किया. लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही एत्माद्दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मृतक के दूसरे बेटे राजेश की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है. मामले को लेकर एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की जा रही है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

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