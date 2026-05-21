लखनऊ: मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर विवाद, पासी समाज का दावा- पहले यहां होती थी पूजा

उत्तर प्रदेश कि राजधानी लखनऊ के मलीहाबादी में एक मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर विवाद छिड़ गया है. पासी समाज का दावा है कि ये महाराजा राजपासी राजा कंस का किला था. इसके अंदर पूजा अर्चना हुआ करता था. आज यहां नमाज पढ़ी जा रही है. इसी को लेकर पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र लिखा है. उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि उनकी आस्था का विषय है लिहाजा इसे पुनर्जीवित किया जाए.

लखनऊ गजेटियर में उल्लेख मिलता है कि 11वीं शताब्दी के अंतिम दौर में काकोरी और आसपास का क्षेत्र राजा कंसा के प्रभाव में था. गजेटियर के अनुसार, जब सालार मसूद गाजी दिल्ली की ओर से अवध क्षेत्र में बढ़ा, तब राजा कंस ने उसका सामना किया. कांसमंडी और काकोरी क्षेत्र को सालार मसूद और स्थानीय राजाओं के संघर्ष का प्रमुख केंद्र माना गया है.

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राजा कंस ने किया था विदेशी आक्रमण का विरोध

अंग्रेजी गजेटियर में यह भी दर्ज है कि कांसमंडी के आसपास सालार मसूद के दो सेनापति सैय्यद हातिम और खातिम को राजपासी राजा कंस ने मौत के घाट उतार दिया. स्थानीय परंपराओं और क्षेत्रीय इतिहास में राजा कंस को अवध की धरती पर विदेशी आक्रमण का प्रतिरोध करने वाले योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

किले और शिव मंदिर पर मुस्लिमों ने किया कब्जा

वर्तमान समय में कांसमंडी के किले और उसके अंदर बने शिव मंदिर को मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया है. बताया हर शुक्रवार (जुमे) के दिन मुस्लिम समाज के लोग किले में नमाज पढ़ने आते हैं. किले के अंदर नई कब्र बना दी गई हैं और बाहर उर्दू में शिलापट लगा दिया गया है. अब पासी समाज के लोग इस अवैध कब्जे का विरोध कर रहे हैं. पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एक्शन की मांग की है.

मौलाना ने कहा कि- मस्जिद को मंदिर बन चुका है ट्रेंड

उधर, मौलाना सूफियान ने दावा किया है कि मस्जिद को मंदिर का बनाना आजकल ट्रेंड बन चुका है. मौलाना ने संभल और मध्य प्रदेश की भोजशाला का जिक्र करते हुए कहा है कि अब मलिहाबाद में इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं.

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