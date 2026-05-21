झांसी में मुआवजे के 25 लाख मिलते ही प्रेमिका के साथ भागा युवक, पत्नी ने पुलिस से लगाई गुहार

झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इलाके में चर्चाओ का बाजार गरम कर दिया है. इमलिया गांव में बीडा के जरिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के बाद एक युवक अचानक गांव की ही एक युवती के साथ घर छोड़कर चला गया. करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. युवक की पत्नी ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है.

परिजनों के मुताबिक, इमलिया गांव निवासी धनीराम की करीब पांच एकड़ जमीन बीडा परियोजना में गई थी, जिसके बदले परिवार को लगभग एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिला. यह रकम परिवार के तीनों बेटों में बांटी गई, जिसमें युवक नीलेश को करीब 25 लाख रुपये मिले थे.

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'पैसे मिलने के बाद बदल गया पति का स्वभाव'

पत्नी रुचि परिहार का आरोप है कि पैसा मिलने के बाद उसके पति का स्वभाव और रहन-सहन पूरी तरह बदल गया. पहले मजदूरी और छोटे-मोटे काम करके परिवार चलाने वाला नीलेश अचानक अलग तरीके से रहने लगा और गांव की एक युवती के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगीं.

बच्चों के भविष्य को लेकर महिला की बढ़ी चिंता

रुचि का कहना है कि पति ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी और पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी किनारा कर लिया था. आठ साल की शादी और छह साल के बेटे के बावजूद अब वह खुद को अकेला महसूस कर रही है. कुछ दिन पहले नीलेश कथित प्रेमिका के साथ घर से चला गया, जिसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चल सका. महिला ने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

इलाके में चर्चाओं का बाजार गरम

गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बीडा से मिलने वाले भारी मुआवजे ने कई परिवारों की आर्थिक स्थिति तो बदली है, लेकिन कुछ घरों में इसी वजह से पारिवारिक विवाद और रिश्तों में दूरियां भी बढ़ रही हैं.

पुलिस बोली शिकायत के बाद करेंगे कार्रवाई

वहीं रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह का कहना है कि महिला थाने आई थी, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक लिखित शिकायत नहीं दी गई है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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