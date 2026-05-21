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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में मुआवजे के 25 लाख मिलते ही प्रेमिका के साथ भागा युवक, पत्नी ने पुलिस से लगाई गुहार

झांसी में मुआवजे के 25 लाख मिलते ही प्रेमिका के साथ भागा युवक, पत्नी ने पुलिस से लगाई गुहार

Jhansi News In Hindi: रक्सा थाना क्षेत्र इमलिया गांव में एक युवक मुआवजे के 25 लाख रुपये लेकर अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया, युवक की पत्नी ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है.

By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी | Updated at : 21 May 2026 11:27 PM (IST)
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झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इलाके में चर्चाओ का बाजार गरम कर दिया है. इमलिया गांव में बीडा के जरिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के बाद एक युवक अचानक गांव की ही एक युवती के साथ घर छोड़कर चला गया. करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. युवक की पत्नी ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है.

परिजनों के मुताबिक, इमलिया गांव निवासी धनीराम की करीब पांच एकड़ जमीन बीडा परियोजना में गई थी, जिसके बदले परिवार को लगभग एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिला. यह रकम परिवार के तीनों बेटों में बांटी गई, जिसमें युवक नीलेश को करीब 25 लाख रुपये मिले थे.

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'पैसे मिलने के बाद बदल गया पति का स्वभाव'

पत्नी रुचि परिहार का आरोप है कि पैसा मिलने के बाद उसके पति का स्वभाव और रहन-सहन पूरी तरह बदल गया. पहले मजदूरी और छोटे-मोटे काम करके परिवार चलाने वाला नीलेश अचानक अलग तरीके से रहने लगा और गांव की एक युवती के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगीं. 

बच्चों के भविष्य को लेकर महिला की बढ़ी चिंता

रुचि का कहना है कि पति ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी और पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी किनारा कर लिया था. आठ साल की शादी और छह साल के बेटे के बावजूद अब वह खुद को अकेला महसूस कर रही है. कुछ दिन पहले नीलेश कथित प्रेमिका के साथ घर से चला गया, जिसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चल सका. महिला ने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

इलाके में चर्चाओं का बाजार गरम

गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बीडा से मिलने वाले भारी मुआवजे ने कई परिवारों की आर्थिक स्थिति तो बदली है, लेकिन कुछ घरों में इसी वजह से पारिवारिक विवाद और रिश्तों में दूरियां भी बढ़ रही हैं.

पुलिस बोली शिकायत के बाद करेंगे कार्रवाई

वहीं रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह का कहना है कि महिला थाने आई थी, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक लिखित शिकायत नहीं दी गई है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 21 May 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Jhansi News
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