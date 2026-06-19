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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा विवाद: अखिलेश यादव के आरोप से CM योगी की चेतावनी तक 12 दिन में क्या-क्या हुआ?

राम मंदिर चढ़ावा विवाद: अखिलेश यादव के आरोप से CM योगी की चेतावनी तक 12 दिन में क्या-क्या हुआ?

Ram Mandir Donation Theft Row: सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 500 सालों तक इंतजार किया अब और 15 दिनों का इंतजार कर लीजिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे में चोरी के मामले ने पूरे देश में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. इस मामले के खुलासे को लेकर उसके बाद इनकार और फिर जांच व कमर्चारियों के घरों से मिली नगदी के बाद जांच SIT को सौंपी गई. लेकिन अभी तक न किसी की गिरफ्तारी हुई और न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद समूचे विपक्ष ने मंदिर प्रबंधन और बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वहीं आज शुक्रवार (19 जून) को इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 500 सालों तक इंतजार किया अब और 15 दिनों का इंतजार कर लीजिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा. इस महीने के शुरुआत से लेकर आखिर राम मंदिर में चढ़ावे चोरी में अब तक क्या-क्या हुआ ? आरोपों की शुरुआत कहां से हुई और अब तक किस-किस का नाम आया सामने. इस रिपोर्ट में सबकुछ जानें.              

7 जून को अखिलेश यादव ने लगाया गबन का आरोप 

अयोध्या में राम मंदिर में गबन और चढ़ावे में चोरी का आरोप सबसे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाया. उन्होंने 7 जून को एक एक्स पर एक पोस्ट किया, "समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर’ के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है. ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है. कोई भी सफ़ाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है. न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की माँग है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है. सरकार की चुप्पी संदिग्ध है."

यह भी पढ़ें: Exclusive: नृपेंद्र मिश्रा को भी ट्रस्ट के आंकड़ों पर शक, 16 करोड़ भक्त आए और औसतन 5 रुपये का चढ़ावा मिला! क्या है पूरा गणित?

अखिलेश के आरोपों के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया, पहले तो मंदिर प्रबंधन और बीजेपी ने आरोपों को नकारा,लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज में छेड़खानी और कुछ कर्मियों को भूमिका संदिग्ध मिली.

चंपत राय के इंकार के बाद बीजेपी का पलटवार 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद श्री रामजन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गबन या चोरी के आरोपों का खंडन किया, उन्होंने कहा कि ऑडिट हो रहा है, इस तरह का कोई मामला नहीं है. इसके बाद पूरी बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक समेत कई मंत्रियों और नेताओं के साथ साधू-संतों ने भी अखिलेश यादव पर सनातन को बदनाम करने के आरोप लगाए.

9 जून को सीबीआई जांच की मांग

यह मामला बढ़ा तो बीजेपी नेता डॉ रजनीश सिंह ने 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की. इसके बाद 10 जून को PMO ने मंदिर ट्रस्ट से पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली.

13 जून को SIT गठन- रकम भी बरामद 

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत के निर्देशन में 3 सदस्यों वाली SIT का गठन किया गया. इसी दिन अयोध्या में मंदिर में रकम गिनने वाले कर्मचारी लवकुश के घर 10 लाख रुपये की नगदी बरामद हुई है, जिसे गोबर में छिपाकर रखा गया था.

सूत्रों की मानें तो चढ़ावा चोरी के मामले में लवकुश मिश्रा समेत अब तक पांच लोगों के नाम सामने आए हैं. अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ़ टिन्नू. इन सबसे अब तक 2 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है. ये सभी दान की राशि गिनते थे और पिछले काफी समय में इनकी संपत्ति में अचानक उछाल आया. टिन्नू के घर से काफी सोना भी बरामद हुआ है.

16 जून को SIT अयोध्या पहुंची 

16 जून को SIT टीम अयोध्या राम मंदिर पहुंची, यहां टीम ने चंपत राय, गोपाल राव,और ट्रस्ट से जुड़े 8 से 10 कर्मचारियों से अलग-अलग कई घंटे पूछताछ की. ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी करीब मंदिर परिसर में 10 घंटे तक पूछताछ हुई है. बीते चार दिनों में SIT टीम ने प्रबंधन के साथ बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से भी लंबी पूछताछ की है.

संजय सिंह ने उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले में जबाबदेही मांगते हुए कहा कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर दान की चोरी बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने मांग की है कि इसकी पूरी सच्चाई जनता के सामने आए.

अजय राय ने दिल्ली में प्रेसवार्ता की 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय और कांग्रेस विधायक आराधना शुक्ला ने दिल्ली प्रेस वार्ता कर राम मंदिर में चोरी के मामले में बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की. इसके बाद अजय राय गुरूवार (18 जून) को अयोध्या पहुंचे थे और बीजेपी और आरएसएस पर लूट की खुली छूट देने का आरोप लगाया था.

विनय कटियार ने उठाए सवाल 

राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने भी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को बेहद शर्मनाक बताते हुए चेतावनी दी थी कि मंदिर से ऐसे सभी लोगों को बाहर किया जाएगा. अयोध्या के कई संतों ने भी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

अविमुकेतेश्वरानंद ने भी उठाए सवाल 

गौ रक्षा यात्रा पर निकले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुकेतेश्वरानंद ने राम मंदिर में चोरी को बेहद शर्मनाक बताते हुए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के गठन से अपने लोगों को बैठाया गया, उसी का परिणाम है.

19 जून को सीएम योगी अयोध्या पहंचे 

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और कहा कि लोग किसी बहकावे में न आयें दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा.15 दिन और इंतजार कीजिए. उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई वो अब उपदेश दे रहे हैं.

सपा नेता अनुराग भदौरिया का पलटवार 

सीएम योगी के बयान पर सपा नेता अनुराग भदौरिया ने पलटवार करते हुए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दान पात्र में चोरी की आवाज सपा ने उठाई बीजेपी ने तो वह भी नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी थी.

आरोपों पर नृपेन्द्र मिश्रा का जबाब 

श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने एबीपी लाइव से बातचीत में उठ रहे सवालों के जबाब देते हुए स्वीकार की दान पात्र में गडबडी हुई है. उनके मुताबिक गड़बड़ी ऐसी जगह हुई जहां निगरानी शून्य थी. जांच अभी जारी है.

फिलहाल यूपी की अयोध्या से लेकर देश की सत्ता के गलियारों में राम मंदिर में चोरी का मामला गूंज रहा है. लेकिन क्या इसमें किसी की जिम्मेदारी तय होगी ? या फिर गिरफ्तार होगा? इसका पता आने वाले समय में चलेगा.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव इस अंदाज में दी बधाई, सपा चीफ ने दिया सियासी संदेश

Published at : 19 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR
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