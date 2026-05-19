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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में हाईटेक बनाई जा रही रामकथा गैलरी, रामवंश की 63 पीढ़ियां होंगी प्रदर्शित

अयोध्या में हाईटेक बनाई जा रही रामकथा गैलरी, रामवंश की 63 पीढ़ियां होंगी प्रदर्शित

Ayodhya News In Hindi: अयोध्या रामकथा गैलरी को पूरी तरह आधुनिक तकनीक पर होगी, जिसमें भगवान श्रीराम की संपूर्ण 63 वंशावलियों की जानकारी को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 19 May 2026 03:04 PM (IST)
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रामनगरी अयोध्या में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय अब और भव्य, डिजिटल और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक बनने जा रहा है. संग्रहालय में भगवान श्रीराम के वंशजों और इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली परंपरा को दर्शाने के लिए एक विशेष हाईटेक गैलरी तैयार की जाएगी. 

इस गैलरी में प्रभु श्रीराम की 63 पीढ़ियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक राम वंश की ऐतिहासिक यात्रा को बेहद करीब से समझ सकेंगे.

अत्याधुनिक बनेगा रामकथा संग्रहालय

अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के संयोजक डॉ. संजीव सिंह ने बताया कि अयोध्या में संग्रहालय का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है. उनका कहना है कि यदि संग्रहालय में भगवान श्रीराम के वंशजों और इक्ष्वाकु वंश की जानकारी नहीं होगी, तो राम कथा अधूरी मानी जाएगी. इसी सोच के साथ संग्रहालय में 'इक्ष्वाकु वंश गैलरी' तैयार करने की योजना बनाई गई है.

पूरी तरह आधुनिक तकनीक पर आधारित इस गैलरी में भगवान श्रीराम की संपूर्ण वंशावली को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा. खास बात यह होगी कि गैलरी में इक्ष्वाकु वंश के करीब 15 से 20 प्रमुख राजाओं को स्कैनर तकनीक के जरिए जीवंत रूप में दिखाया जाएगा. दर्शक जैसे ही किसी राजा की डिजिटल प्रस्तुति पर क्लिक करेंगे, उनके सामने उस राजा से जुड़ी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

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शोध कर्ताओं का बड़ा केंद्र बनेगा संग्रहालय

इस डिजिटल गैलरी में राजाओं के शासनकाल, इतिहास, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी. माना जा रहा है कि यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राम वंश के इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. हाईटेक तकनीक से तैयार की जा रही यह गैलरी श्रद्धालुओं के साथ-साथ शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगी.

अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय पहले से ही रामायण काल और भगवान श्रीराम से जुड़ी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने की दिशा में कार्य कर रहा है. अब इक्ष्वाकु वंश की यह विशेष गैलरी संग्रहालय की भव्यता में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है. गैलरी तैयार होने के बाद देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को राम वंश की परंपरा और इतिहास को आधुनिक अंदाज में जानने का अनूठा अवसर मिलेगा.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 19 May 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR
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