अखिलेश यादव का दुःख बांटने लखनऊ आया आजम परिवार, सपा चीफ से मिली तंजीन फातिमा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी और उनके बेटे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की. सपा चीफ ने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कीं. सपा चीफ ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- दुख में सब साथ हैं.

सपा चीफ से मिलने के लिए आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब आज़म खान पहुंचे. आजम परिवार ने सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की.

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बता दें प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का बृहस्पतिवार को लखनऊ के ‘बैकुंठ धाम’ में अंतिम संस्कार किया गया. उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी.प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में बुधवार सुबह हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण बीमार पड़ने के बाद निधन हो गया था .

उन्हें तबीयत खराब होने पर राजधानी के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रतीक के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास से शुरू हुई.

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अपर्णा भी थीं मौजूद

शव यात्रा के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने अर्थी को कंधा दिया.इस दौरान प्रतीक की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता एवं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, उनकी बेटियों प्रथमा तथा पद्मजा तथा अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी. अपर्णा अपनी दोनों बेटियों तथा जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि के साथ श्मशान घाट पहुंचीं.

सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और शारीरिक फिटनेस के शौकीन प्रतीक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सियासत से दूर रहना पसंद करते थे.