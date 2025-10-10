हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या दीपोत्सव 2025 में विदेशी नेताओं को भी न्योता, 17 अक्टूबर से होगा भव्य पांच दिवसीय कार्यक्रम

अयोध्या दीपोत्सव 2025 में विदेशी नेताओं को भी न्योता, 17 अक्टूबर से होगा भव्य पांच दिवसीय कार्यक्रम

Ayodhya News: पांच दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला, पारम्परिक पौराणिक प्रदर्शन, झांकियां, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किये जायेगे. जिसमे बड़ी संख्या में प्रतिनधि पहुंचेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

नेताओं को दिया गया न्यौता

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार दीपोत्सव भव्य और ऐतिहासिक रूप से से मनाया जाएगा. जो 17 अक्टूबर से शुरू होगा. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए. वहन इस भव्य आयोजन के लिए देश के साथ विदेशों से भी प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कई देशों के प्रतिनिधियों, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र भेज कर दीपोत्सव के लिए आमंत्रित किया है.

ये होगी दीपोत्सव की खासियत

अयोध्या में 17 अक्टूबर से पांच दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला, पारम्परिक पौराणिक प्रदर्शन, झांकियां, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किये जायेगे. इसमें सनातन धर्म का पालन करने वाले हिन्दू बाहुल्य देशों जैसे नेपाल, मारिसस, गुयाना, फीजी, भूटान, सूरीनाम, ट्रिनीडाड एण्ड टोबैगो, श्रीलंका, मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, म्यांमार आदि देशों के अध्यक्षों एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रियों को दीपोत्सव में आमंत्रित किया गया.

राज्यपाल-मुख्यमंत्रियों को भेजा निमंत्रण

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्रियों, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, केन्द्रशासित राज्यों के प्रशासकों तथा हिन्दू बाहुल्य जनसंख्या वाले विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को दीपोत्सव-2025 का साक्षी बनने के लिए निमंत्रण भेजा है.

केन्द्रीय व राज्य मंत्रियों को भी निमंत्रण

इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति से गजेन्द्र सिंह शेखावत, आन्ध्र प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति एवं सिनेमाटोग्राफी मंत्री कंदुला दुर्गेश, अरूणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी मंत्री दासांगलू पुल, असम के संस्कृति मंत्री बिमल बोरा, बिहार से मोतीलाल प्रसाद, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गोवा के पर्यटन मंत्री  रोहन खाउटे को आमंत्रित किया गया है.

गुजरात के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मुलुभाई बेरा, हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, हिमांचल के कला एवं संस्कृति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, झारखंड के पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री सुधिव्य कुमार, कर्नाटक के संस्कृति मंत्री तंगदागी सांगप्पा शिवराज, केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरीयन, मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, महाराष्ट्र के कला एवं संस्कृति मंत्री आशीष शेलर, मणिपुर निदेशक कला एवं संस्कृति विभाग, मेघालय संस्कृति मंत्री सैंबोर शुल्लई, मिजोरम के कला एवं संस्कृति मंत्री पु.सी. ललसाविदुंगा को आमंत्रित किया गया है.

नागालैंड के कला एवं संस्कृति सलाहकार  के0 कॉन्गम कोन्याक, ओडिशा से सूर्यवंशी सुरज, पंजाब से  तरूणप्रीत सिंह सोंध, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिक्किम जी.टी. धुंगेल, तमिलनाडु से आर0 राजेन्द्रन, तेलंगाना से राजुप्पल्ली कृष्णा राव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डा0 माणिक साहा, उत्तराखंड से सतपाल महराज, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी, दादरा और नगर हबेली तथा दमन और दीव से प्रफुल पटेल, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, लक्षद्वीप  प्रफुल पटेल प्रशासक, पुडुचेरी पर्यटन मंत्री के0 लक्षमीनारायण, लद्दाख से कविन्दर गुप्ता को आमंत्रित किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 10 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jayveer Singh Ayodhya Deepotsav 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Baghpat Breaking: बागपत में फटी गैस पाइपलाइन, JCB मशीन से हुई क्षतिग्रस्त | ABP News
Cough Syrup Deaths: जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा में अबतक 21 बच्चों की मौत | Breaking
Karnataka: ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 40 किलो सोना किया जब्त
Bihar Election 2025: संसदीय बोर्ड की बैठक आज, उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल!
Ayodhya Blast: सीएम योगी ने अयोध्या धमाके पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
जनरल नॉलेज
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
ट्रेंडिंग
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget