नेताओं को दिया गया न्यौता

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार दीपोत्सव भव्य और ऐतिहासिक रूप से से मनाया जाएगा. जो 17 अक्टूबर से शुरू होगा. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए. वहन इस भव्य आयोजन के लिए देश के साथ विदेशों से भी प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कई देशों के प्रतिनिधियों, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र भेज कर दीपोत्सव के लिए आमंत्रित किया है.

ये होगी दीपोत्सव की खासियत

अयोध्या में 17 अक्टूबर से पांच दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला, पारम्परिक पौराणिक प्रदर्शन, झांकियां, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किये जायेगे. इसमें सनातन धर्म का पालन करने वाले हिन्दू बाहुल्य देशों जैसे नेपाल, मारिसस, गुयाना, फीजी, भूटान, सूरीनाम, ट्रिनीडाड एण्ड टोबैगो, श्रीलंका, मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, म्यांमार आदि देशों के अध्यक्षों एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रियों को दीपोत्सव में आमंत्रित किया गया.

राज्यपाल-मुख्यमंत्रियों को भेजा निमंत्रण

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्रियों, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, केन्द्रशासित राज्यों के प्रशासकों तथा हिन्दू बाहुल्य जनसंख्या वाले विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को दीपोत्सव-2025 का साक्षी बनने के लिए निमंत्रण भेजा है.

केन्द्रीय व राज्य मंत्रियों को भी निमंत्रण

इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति से गजेन्द्र सिंह शेखावत, आन्ध्र प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति एवं सिनेमाटोग्राफी मंत्री कंदुला दुर्गेश, अरूणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी मंत्री दासांगलू पुल, असम के संस्कृति मंत्री बिमल बोरा, बिहार से मोतीलाल प्रसाद, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउटे को आमंत्रित किया गया है.

गुजरात के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मुलुभाई बेरा, हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, हिमांचल के कला एवं संस्कृति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, झारखंड के पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री सुधिव्य कुमार, कर्नाटक के संस्कृति मंत्री तंगदागी सांगप्पा शिवराज, केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरीयन, मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, महाराष्ट्र के कला एवं संस्कृति मंत्री आशीष शेलर, मणिपुर निदेशक कला एवं संस्कृति विभाग, मेघालय संस्कृति मंत्री सैंबोर शुल्लई, मिजोरम के कला एवं संस्कृति मंत्री पु.सी. ललसाविदुंगा को आमंत्रित किया गया है.

नागालैंड के कला एवं संस्कृति सलाहकार के0 कॉन्गम कोन्याक, ओडिशा से सूर्यवंशी सुरज, पंजाब से तरूणप्रीत सिंह सोंध, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिक्किम जी.टी. धुंगेल, तमिलनाडु से आर0 राजेन्द्रन, तेलंगाना से राजुप्पल्ली कृष्णा राव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डा0 माणिक साहा, उत्तराखंड से सतपाल महराज, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी, दादरा और नगर हबेली तथा दमन और दीव से प्रफुल पटेल, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, लक्षद्वीप प्रफुल पटेल प्रशासक, पुडुचेरी पर्यटन मंत्री के0 लक्षमीनारायण, लद्दाख से कविन्दर गुप्ता को आमंत्रित किया गया है.