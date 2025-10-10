UP विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव, अखिलेश यादव ने बढ़ाई सियासी गर्मी, 5 उम्मीदवारों का ऐलान

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अगले साल यानी 2026 में स्नातक और शिक्षक कोटे की कुल 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं. इनमें 5 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की और 6 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की हैं. इन सभी सदस्यों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग अपनी तैयारी 2026 की शुरुआत में शुरू करेगा.

चुनाव आयोग से इतर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. समाजवादी पार्टी ने तो पांच सीटो पर प्रत्याशित तक घोषित कर दिया है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठके करनी शुरू कर दी हैं , कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुटी हुई है.

सपा ने पांच सीटों पर इन्हें उतारा

समाजवादी पार्टी ने जिन पांच सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें लखनऊ स्नातक सीट से कांति सिंह को चेहरा बनाया है. गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक कोट की सीट पर कमलेश यादव को टिकट दिया गया है ,इसके पहले सपा ने यहां से अवधेश यादव को चुनाव लड़वाया था. वही वाराणसी - मिर्जापुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लाल बिहारी यादव, खंड स्नातक सीट से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से मानसिंह पर सपा ने फिर से भरोसा जताया है.

इन सीटों पर होने हैं चुनाव

जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटें हैं जिसमें अभी लखनऊ सीट से अवधेश कुमार सिंह (भाजपा) के एमएलसी हैं, मेरठ से दिनेश कुमार गोयल (भाजपा) के एमएलसी हैं, आगरा से डॉ. मनवेन्द्र प्रताप सिंह (भाजपा) के एमएलसी हैं, वाराणसी से आशुतोष सिन्हा (समाजवादी पार्टी) के एमएलसी हैं, और इलाहाबाद-झांसी से मान सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) के एमएलसी हैं.

शिक्षक MLC की छह सीटों पर चुनाव

इसके अलावा इस बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटों पर चुनाव है, जिसमें लखनऊ से उमेश द्विवेदी (भाजपा) के एमएलसी हैं, मेरठ से श्रीचंद शर्मा (भाजपा) के एमएलसी हैं, आगरा से आकाश अग्रवाल (निर्दल) एमएलसी हैं, वाराणसी से लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी) के एमएलसी हैं, बरेली-मुरादाबाद से हरि सिंह ढिल्लों (भाजपा) के एमएलसी हैं, गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव कुमार त्रिपाठी (निर्दल) के एमएलसी हैं.