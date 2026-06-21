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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में तैयार हुईं अत्याधुनिक सुविधाएं, 6 पावन स्थलों का बदला स्वरूप

अयोध्या: 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में तैयार हुईं अत्याधुनिक सुविधाएं, 6 पावन स्थलों का बदला स्वरूप

Ayodhya News In Hindi: अयोध्या के चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर छह प्रमुख आश्रमों का 20.64 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य पूरा हो गया है, यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को नई गति देगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 04:27 PM (IST)
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रामनगरी अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छह प्रमुख आश्रमों का व्यापक विकास कार्य पूरा कर लिया गया है. पर्यटन विभाग की पहल पर 20.64 करोड़ रुपये की लागत से इन आश्रमों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक यह परियोजना आस्था और आधुनिक सुविधाओं के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरी है. श्रवण कुमार आश्रम, आस्तिक आश्रम, ऋषि च्यवन आश्रम, मेधा ऋषि आश्रम, श्री बन्धू बाबा आश्रम और महर्षि बामदेव आश्रम में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया गया. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा यह कार्य 30 मई 2023 को शुरू किया गया था.

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तीर्थयात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

इन आश्रमों में विश्राम गृह, स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, खान-पान की दुकानें, आकर्षक प्रवेश द्वार, स्तंभ, साइनेज और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था विकसित की गई है. इंटरप्रिटेशन वॉल के माध्यम से श्रद्धालुओं को इन पावन स्थलों के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. खान-पान की दुकानों में स्थानीय और सात्विक भोजन उपलब्ध रहेगा.

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह विकास कार्य धार्मिक पर्यटन को नई गति प्रदान करेगा. राम मंदिर, हनुमान गढ़ी और अन्य पावन स्थलों के बाद चौरासी कोसी परिक्रमा पथ का विकास अयोध्या को और अधिक आकर्षक बनाएगा. लंबी यात्रा के दौरान थकान महसूस होने पर श्रद्धालु अब इन आश्रमों में आराम कर सकेंगे.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ

इस परियोजना से स्थानीय दुकानदारों, गाइड्स और अन्य लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. आश्रमों का नवीनीकरण न केवल श्रद्धालुओं के अनुभव को यादगार बनाएगा बल्कि अयोध्या धाम को एक समृद्ध सांस्कृतिक और पर्यटन हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

आस्था और सुविधा का अनुपम संगम

पूर्व में इन आश्रमों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी. अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन पावन स्थलों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. पर्यावरण अनुकूल और पर्यटक-अनुकूल संरचनाएं यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएंगी.

पर्यटन विभाग का लक्ष्य है कि अयोध्या न केवल धार्मिक केंद्र बने बल्कि विश्व स्तर का सांस्कृतिक और पर्यटन हब भी बने. चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर इन आश्रमों का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. भक्तों का कहना है कि अब आस्था के साथ सुविधा भी जुड़ गई है, जिससे रामलला की नगरी में आने का उत्साह और बढ़ गया है.

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Published at : 21 Jun 2026 04:26 PM (IST)
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Ayodhya News UP NEWS Chaurasi Kosi Parikrama
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