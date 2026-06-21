उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है. यहां जमीनी रंजिश के चलते समाजवादी पार्टी के नेता की बेरहमी से पीटकर की हत्या कर दी गई. थाना रिफाइनरी क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस विवाद को लेकर नौबत जान लेने तक आ गई.

नामजद आरोपियों ने पूर्व नेता सेनापति कुंतल और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया है. इस हमले में बाप बेटे दोनों गंभीर रूप से हुए घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सेनापति कुंतल की मौत हो गई.

नामजद आरोपियों के खिलाफ दी गई तहरीर

इस घटना से इलाके में फिलहाल हड़कंप मचा है. थाने में नामजद लोगों के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसको लेकर उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी.

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दबिश के दौरान आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में आरोपी योगेंद्र पहलवान के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है. पुलिस ने मौके से एक और नामजद आरोपी समय सिंह को गिरफ्तार किया है. घायल आरोपी योगेंद्र पहलवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया ये सामान

गिरफ्तार किए गए अभिक्तों के पास से पुलिस ने एक कार, एक सरिया, दो तमंचे और जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है.

घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही पुलिस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

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