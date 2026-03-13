अयोध्या में गमगीन माहौल में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज, अमन और शांति के लिए मांगी दुआ

राम नगरी अयोध्या में अलविदा जुमे की नमाज इस बार गमगीन माहौल में अदा की गई. शिया समुदाय के धर्मगुरु के निधन के बाद मुस्लिम समाज में शोक का माहौल देखने को मिला, जिसका असर ईद के त्योहार पर भी दिखाई देने की बात कही जा रही है. अयोध्या के इमामबाड़े में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की. नमाज के बाद देश में अमन और शांति के लिए विशेष दुआ मांगी गई.

मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि शिया धर्मगुरु के निधन को देखते हुए इस बार ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाया जाएगा. ईद के दिन नमाज अदा की जाएगी और जरूरतमंदों को जकात दी जाएगी, लेकिन किसी तरह का भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा.

मेरिका और इजराइल के खिलाफ हुई नारेबाजी

नमाज के बाद कुछ लोगों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर नाराजगी भी जताई. इस दौरान एक पोस्टर फाड़ने और उसे पैरों से कुचलने की घटना सामने आई, साथ ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. मुस्लिम समाज के लोगों ने अपील करते हुए कहा कि दुनिया में लड़ाई-झगड़े से दूर रहकर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए.

प्रशासन रहा अलर्ट

अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा और पूरे शहर में 69 स्थानों पर अलविदा की नमाज अदा की गई, जिसके मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी. इसके साथ ही पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई. सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे शहर में अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई.

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