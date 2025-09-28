हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIND vs Pak: भारत-पाक फाइनल मैच को लेकर कुलदीप यादव के चाचा की प्रतिक्रिया, बोले- 'निश्चित तौर पर...'

IND vs Pak: एशिया कप के फाइनल में आज (28 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे मुकाबले पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज कुलदीप यादव के चाचा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

28 Sep 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई में एशिया कप के फाइनल और भारत-पाकिस्तान के बीच होने जा रहे हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. टीम इंडिया के फैंस जीत के लिए जमकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं. बता दें 41 साल बाद पहली बार एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगी.

रविवार (28 सिंतबर) को एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के चाचा जनार्दन सिंह यादव ने अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होंगी.

मैच को लेकर क्या बोले कुलदीप यादव के चाचा

भारतीय तेज गेंदबाज कुलदीप यादव के चाचा ने एएनआई से बातचीत में कहा कि, 'टीम इंडिया के लिए शुभकामनाएं और इस पूरे टूर्नामेंट में टीम अच्छा खेली है.' उन्होंने कहा- 'इससे पहले पाकिस्तान टीम को भारत दो बार हरा चुका है और निश्चित तौर पर आज भी टीम इंडिया जीतेगी.'

वहीं उन्होंने कहा कि, 'थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान दो मैच हार चुकी है तो वह जीत के लिए पूरी ताकत झौंकने को तैयार होगी.' इसके साथ ही उन्हें भरोसा है कि भारतीय टीम यह मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम करेगी.

कुलदीप यादव के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब गेंदबाज़ी कर रहे हैं और फाइनल में भी उनका खेल निर्णायक भूमिका निभा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मैच के बाद भारतीय टीम की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जाएगा.

पहली बार एशिया कप में आमने-सामने होंगी भारत-पाक

बता दें ऐसा पहली बार है कि एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में एक दूसरे का सामना करेंगी. 41 साल बाद भारत के पास यह मौका होगा कि वह इस मुकाबले को जीत के साथ रिकॉर्ड में दर्ज कराए. 

एशिया कप के टूर्नामेंट में लीग मैचों के बाद सुपर 4 में भारत, पाकिस्तान, बंग्लादेश और श्रीलंका ने जगह कायम की थी. इसमें भारतीय टीम अपने तीनों मुकाबलों में जीत हासिल कर टेबल में टॉप पर विराजमान रही वहीं पाकिस्तान टीम भी दो मुकाबलों में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही. अब देखना होगा कि इस बार यह ट्रॉफी किसके हाथ लगने वाली है.

28 Sep 2025 03:30 PM (IST)
Kuldeep Yadav Kanpur News UP NEWS IND VS PAK Asia Cup 2025
