हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बच्चों से यौन उत्पीड़न की पुष्टि...शंकराचार्य के खिलाफ पुख्ता सबूत', आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा दावा

'बच्चों से यौन उत्पीड़न की पुष्टि...शंकराचार्य के खिलाफ पुख्ता सबूत', आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा दावा

Shankaracharya Controversy: आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उनके पास जिस तरह के ठोस साक्ष्य मौजूद हैं उससे निश्चित तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट में वह सजा दिलाएंगे. 

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 25 Feb 2026 01:46 PM (IST)
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने बड़ा खुलासा किया है. एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्चों के मेडिकल में उनके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो गई है. पीड़ितों ने अपने बयान में एक अन्य आरोपी अरविन्द का भी नाम लिया है, जो इसी आश्रम से जुड़ा है और अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई है.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि अरविंद भी मुकुंदानंद का सहयोगी है और जब बच्चों को आश्रम में पेश किया जाता था तो वो उसमें भी सहयोग करता था. उन्होंने कहा कि वो आज शाम तक कुछ नए नामों को भी खुलासा करेंगे. उनके पास जिस तरह के ठोस साक्ष्य मौजूद हैं उससे निश्चित तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट में वह सजा दिलाएंगे. 

शंकराचार्य पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस की जो जांच चल रही है उससे वह पूरी तरह संतुष्ट हैं. इस मामले की विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है. वह दिन दूर नहीं जब षड्यंत्र खत्म होगा और कलयुग का अंत होगा. उन्होंने दावा किया है कि पीड़ितों की संख्या 20 के करीब है. 

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा न होने और जांच किसी बाहरी राज्य की पुलिस से कराए जाने की मांग पर कहा है कि वह चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश की पुलिस से जांच करा लें या फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली स्कॉटलैंड की पुलिस से जांच करा लें लेकिन, जिस तरह के साक्ष्य उनके खिलाफ मौजूद हैं उन्हें सजा होकर रहेगी. आरोप लगाने वाले बच्चों के उनके आश्रम के न होने के सवाल पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि वह झूठ बोल रहे हैं. 

विरोधियों के सवालों पर दिया जवाब

आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्रीशीटर और पुलिस अधिकारी के साथ तस्वीर दिखाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास बताने को कुछ नहीं है. इसलिए वह इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं. जहां तक पुलिस अधिकारी का सवाल है तो 2017 में सपा सरकार में उन्हें उसी अधिकारी ने जेल भेजा था. जिस मुकदमे में जेल भेजा था उस मुकदमे में वह कोर्ट से बरी भी हो चुके हैं. 

अगर वो मेरा अधिकारी होता तो मुझे माघ मेले में सुरक्षा मिल जाती. जिस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा, वह मुकदमा भी झूंसी पुलिस पहले ही दर्ज कर लेती. 

शंकराचार्य के खिलाफ सबूत होने का दावा

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बचाव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी भी लगाई है. लेकिन, अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया जाएगा. इस मामले में जो सबूत और साक्ष्य मौजूद है वह अदालत को उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा है कि जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में वो साक्ष्य पेश किए जाएंगे.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने फलाहारी बाबा द्वारा उनकी जीभ काटने पर 21 लाख का इनाम दिए जाने के बयान पर पलटवार किया और कहा कि फलाहारी बाबा गृहस्थ है वह संत नहीं है. इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भी पलटवार किया और कहा कि वो कुछ भी कर लें लेकिन उन्हें बचा नहीं पाएंगे. 

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 25 Feb 2026 01:46 PM (IST)
UP NEWS Shankaracharya Avimukteshwaranand Ashutosh Brahmchari
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
