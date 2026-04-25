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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP बहुत अच्छा विकल्प...', AAP सांसदों का पार्टी में आने पर क्या बोले सांसद अरुण गोविल?

'BJP बहुत अच्छा विकल्प...', AAP सांसदों का पार्टी में आने पर क्या बोले सांसद अरुण गोविल?

Arun Govil on Raghav Chadha: मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने AAP के राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की सच्चाई समझ आ गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Apr 2026 05:01 PM (IST)
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मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों का यह फैसला सही है और उन्हें अपनी पार्टी की सच्चाई समझ में आ गई है.

उन्होंने कहा, “बहुत अच्छी बात है और उनको समझ में आ गया. पहली बात तो उनको उनकी अपनी पार्टी समझ में आ गई और उसके बाद बीजेपी को तो हम जानते ही हैं. इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प था. जो भी कुछ आम आदमी पार्टी में हो रहा था उसको वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे. बहुत अच्छी बात है वो बीजेपी में आए हैं. बीजेपी में आए हैं तो उनका स्वागत है.”

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पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दावा

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पर भी उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है. उससे जो समझ में आता है वो यही है कि सरकार बीजेपी की जरूर बनेगी.”

महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष पर निशाना

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अरुण गोविल ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ दिखावे के लिए समर्थन की बात करता है, असल में वह इसके पक्ष में नहीं है. उनके मुताबिक, अगर विपक्ष सच में समर्थन करता तो धर्म के आधार पर चुनाव की मांग नहीं करता.

उन्होंने कहा, “अगर समर्थक में थे, उसको ओके कर रहे थे तो फिर उन्होंने क्यों रिलिजन के आधार पर जो है वो चुनाव मांगा, नहीं मांगते. वो समर्थन में नहीं हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि बिल गिरने के बाद विपक्षी दलों का व्यवहार भी उनकी मंशा दिखाता है. उन्होंने कहा, “आज बिल गिरने के बाद जिस तरह के एक्सप्रेशन उनके थे, जिस तरह से वो लोग आपस में मिले, कांग्रेस, एसपी, तृणमूल कांग्रेस वाले एक दूसरे के गले लगे, ये सही नहीं है”

परिसीमन को बताया जरूरी

परिसीमन के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसे बेहद जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि देश में सीटों का संतुलन बिगड़ चुका है और इसे ठीक करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, “परिसिमन बहुत जरूरी है, क्योंकि सीट्स बढ़ेंगी. अमित शाह जी ने ये भी कहा कि 50% सीटें तो बढ़कर मिलेंगी. फिर उनको क्या परेशानी है?” उन्होंने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का संतुलन जरूरी है और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भी सीटें बढ़ानी होंगी.

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ट्रंप पर टिप्पणी से बचते दिखे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए हल्के अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, “वो ट्रंप साहब के बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई. वो सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं.”

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Published at : 25 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Arun Govil BJP UP NEWS
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