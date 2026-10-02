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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआराधना मिश्रा UP कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं, इमरान मसूद को भी मिली जिम्मेदारी

आराधना मिश्रा UP कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं, इमरान मसूद को भी मिली जिम्मेदारी

रामपुर खास सीट से विधायक आराधना मिश्रा के हाथों में यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई है. सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 02 Oct 2026 10:07 PM (IST)
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कांग्रेस आलाकमान ने यूपी में बड़ा बदलाव कर दिया. रामपुर खास सीट से पार्टी की विधायक आराधना मिश्रा को यूपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इसी के साथ इस पद से अजय राय की छुट्टी हो गई है. शुक्रवार (2 अक्टूबर) को कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की. इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया. वहीं देविंदर निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई.

पार्टी ने अजय राय के योगदान की सराहना की. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. ये नियुक्तियां यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई हैं.

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रामपुर खास सीट से लगातार तीन बार की विधायक

इस नियुक्ति से तस्वीर साफ है कि कांग्रेस की नजर आधी आबादी और ब्राह्मण वोट पर है. आराधना मिश्रा राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं. प्रमोद तिवारी यूपी में बड़े ब्राह्मण नेताओं में शुमार होते हैं. आराधना यूपी कांग्रेस का प्रमुख महिला चेहरा हैं. यूपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक किया. MBA भी की. रामपुर खास सीट से लगातार 3 बार विधायक हैं.

सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली थी कि अजय राय की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आराधना के नाम पर मुहर लग चुकी है. बुधवार को राहुल गांधी ने अजय राय से मुलाकात की थी. 

अजय राय को क्यों हटाया गया?

दरअसल, अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था. दोनों नेताओं ने भले ही मतभेदों को खारिज किया हो लेकिन सियासी कॉरिडोर में इसकी चर्चा हो रही थी. अजय राय भूमिहार जाति से आते हैं और यूपी में इस समुदाय के ज्यादा वोटर नहीं हैं. चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधना हर पार्टी के लिए बेहद जरूरी है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 02 Oct 2026 09:21 PM (IST)
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