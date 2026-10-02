'सपा से लड़ने की जरूरत नहीं', कांग्रेस को धर्मेंद्र यादव की नसीहत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली है. इस बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि हमारे नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर लोकतंत्र बचाने, उत्तर प्रदेश में तानाशाही खत्म करने और पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बेहतर फैसला लेंगे."

सपा सांसद ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, "मैं कांग्रेस के लोगों को राय दूंगा कि वह बीजेपी से लड़ लें, उनको समाजवादी पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है." वाराणसी एमएलसी चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने पर धर्मेंद्र यादव कहा, "हमारे वाराणसी के स्नातक और शिक्षक सीट के दोनों उम्मीदवार जीतकर आएंगे."

Azamgarh, Uttar Pradesh: SP MP Dharmendra Yadav says, "I am confident that our leaders, Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi, will come together to take a better decision to save democracy, eliminate dictatorship in Uttar Pradesh, and ensure justice for the PDA communities. And I… pic.twitter.com/eBEGHdH4AW — IANS (@ians_india) October 2, 2026

धर्मेंद्र यादव ने सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर क्या बताया?

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यूपी में सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर कहा, "अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर तय कर लेंगे. 2027 के चुनाव में ईको फ्रेंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी."

सीईसी ज्ञानेश कुमार विवाद पर दी यह प्रतिक्रिया?

विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सवाल उठाए जाने को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा, "हम लोग 2022 से लगातार सवाल उठा रहे हैं...मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग एक दल विशेष के इशारे पर राजनीति करता है." उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, नेता और पदाधिकारी देते हैं. इससे यह बात साबित होती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी 'एक ही सिक्के के दो पहलू' हैं.

सपा सांसद ने आगे कहा, "चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के तौर पर निष्पक्ष काम नहीं कर रहा. यह बात साबित हो चुकी है और पूरा देश जान चुका." उन्होंने आगे कहा कि जितने भी अपराध किए हैं उनका कठोरतम दंड ज्ञानेश कुमार को मिलना चाहिए.

'मुस्लिम CM का ऐलान नहीं तो वोट नहीं' अखिलेश यादव पर बोले साजिद रशीदी

