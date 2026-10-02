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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा से लड़ने की जरूरत नहीं', कांग्रेस को धर्मेंद्र यादव की नसीहत

'सपा से लड़ने की जरूरत नहीं', कांग्रेस को धर्मेंद्र यादव की नसीहत

यूपी चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस में सीटों और गठबंधन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. इस बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Oct 2026 08:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली है. इस बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि हमारे नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर लोकतंत्र बचाने, उत्तर प्रदेश में तानाशाही खत्म करने और पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बेहतर फैसला लेंगे."

सपा सांसद ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, "मैं कांग्रेस के लोगों को राय दूंगा कि वह बीजेपी से लड़ लें, उनको समाजवादी पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है." वाराणसी एमएलसी चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने पर धर्मेंद्र यादव कहा, "हमारे वाराणसी के स्नातक और शिक्षक सीट के दोनों उम्मीदवार जीतकर आएंगे."

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धर्मेंद्र यादव ने सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर क्या बताया?   

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यूपी में सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर कहा, "अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर तय कर लेंगे. 2027 के चुनाव में ईको फ्रेंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी."

सीईसी ज्ञानेश कुमार विवाद पर दी यह प्रतिक्रिया?

विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सवाल उठाए जाने को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा, "हम लोग 2022 से लगातार सवाल उठा रहे हैं...मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग एक दल विशेष के इशारे पर राजनीति करता है." उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, नेता और पदाधिकारी देते हैं. इससे यह बात साबित होती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी 'एक ही सिक्के के दो पहलू' हैं.

सपा सांसद ने आगे कहा, "चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के तौर पर निष्पक्ष काम नहीं कर रहा. यह बात साबित हो चुकी है और पूरा देश जान चुका." उन्होंने आगे कहा कि जितने भी अपराध किए हैं उनका कठोरतम दंड ज्ञानेश कुमार को मिलना चाहिए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Yadav UP NEWS UP Assembly Election CONGRESS Elections 2027
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