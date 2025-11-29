हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAir Pollution: यूपी में जहरीली हवाओं ने सांसों को जकड़ा, नोएडा-गाजियाबाद में आज भी बेहद खराब श्रेणी में हवा

Air Pollution: यूपी में जहरीली हवाओं ने सांसों को जकड़ा, नोएडा-गाजियाबाद में आज भी बेहद खराब श्रेणी में हवा

Air Pollution in UP: यूपी के नोएडा गाजियाबाद में लगातार जहरीली हवा का क़हर जारी है. आज शनिवार को हवा के प्रदूषण में मामूली कमी आई है लेकिन अब भी ये बेहद ख़राब की श्रेणी में है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Nov 2025 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में सर्दी के साथ ही पिछले एक महीने से लगातार हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ हैं जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा हैं. नोएडा-गाजियाबाद में तो लंबे समय से हवा 'बेहद खराब' से 'गंभीर' की श्रेणी में बनी हुई हैं. हालांकि आज इसमें हल्का सुधार देखने को मिला है. ज़्यादातर इलाकों में आज एक्यूआई 400 से कम दर्ज किया गया है. 

यूपी के प्रमुख शहरों में ठंड के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है लेकिन सबसे ख़राब हालात दिल्ली से सटे जिलों नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों की है. पिछले 12 दिनों से यहां पर लगातार वायु में प्रदूषण का स्तर 400-450 के बीच चल रहा था लेकिन, इसमें सुधार देखा गया है. शनिवार 29 नवंबर को एक्यूआई 400 के नीचे आ गया. 

नोएडा-गाजियाबाद में हवा अब भी बेहद ख़राब

गाजियाबाद के लोनी इलाकों को छोड़ दें ज़्यादातर इलाकों में आज प्रदूषण के स्तर में कमी आई हैं हालांकि हवा अब भी बेहद ख़राब की श्रेणी में बनी हुई हैं. लोनी में  आज सुबह 6 बजे हवा में प्रदूषण का स्तर 405 दर्ज किया गया, जबकि इंदिरापुरम में 353, वसुंधरा में 303 रहा. इसके अलावा नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 372, सेक्टर-116 में 368, नोएडा सेक्टर-एक में एक्यूआई 351 दर्ज किया गया है.

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया, यहां आज सुबह एक्यूआई 351 रहा और हापुड़ में 306 एक्यूआई दर्ज किया गया जो बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है. ये कमी ठंडी हवाओं चलने की वजह से आई है.

यूपी के बड़े शहरों का हाल

यूपी के दूसरे बड़े शहरों में भी आज प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया है. राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां ज्यादातर जगहों पर एक्यूआई मॉडरेट श्रेणी में हैं जबकि लालबाग इलाके में 221 वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा जो खराब हवा मानी जाती है. इसके अलावा बुलंदशहर में 269, मुजफ्फरनगर में 214, प्रयागराज के झूंसी में 148, वाराणसी में 136 एक्यूआई दर्ज किया गया. 

बता दें कि 101 से 200 के बीच में एक्यूआई चिंताजनक श्रेणी में माना जाता है. जबकि 201 से 300 के बीच एक्यूआई ख़राब, 301 से 400 के बीच बेहद ख़राब हवा और 401 से 500 के एक्यूआई हो तो हवा बेहद गंभीर श्रेणी में आती है. 

Published at : 29 Nov 2025 07:28 AM (IST)
