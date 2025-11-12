उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही कई शहरों की हवा बेहद ख़राब हो गई हैं, बीते कई कई दिनों से दिल्ली से सटे कई जिलों की हवा जहरीली बनी हुई हैं. सुबह की शुरुआत ही धुंध और प्रदूषण के स्मॉग के साथ हो रही हैं. नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों की हालात तो बेहद ख़राब है. यहां एक्यूआई 400 के पार पहुँच गया है जो गंभीर श्रेणी में आता है यानी अब ये हवा साँस लेने के लायक नहीं है.

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के समय में सर्दी में इजाफा हुआ है. सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है. जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है. प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में ख़राब और बुख़ार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

400 के पार पहुंचा एक्यूआई

नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ जैसे शहरों में हवा दमघोंटू हो गई हैं. बुधवार सुबह गई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रूदषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 6 बजे नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 415, सेक्टर-116 में 414, सेक्टर-1 404 एक्यूआई दर्ज किया गया. ये हवा गंभीर श्रेणी में आती हैं. वहीं नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 367 रिकॉर्ड किया गया.

प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद भी पीछे नहीं है. यहां की हवा भी आज गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई. गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुधवार सुबह एक्यूआई 405 दर्ज किया गया जबकि संजय नगर इलाके में 359 और वसुंधरा में एक्यूआई 344 रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली से सटे जिलों का हाल

ग्रेटर नोएडा में भी एक्यूआई लेवल 400 के क़रीब पहुँच गया है. यहां के नॉलेज पार्क-5 में आज एक्यूआई 394 रिकॉर्ड किया गया जो बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है. वहीं हापुड़ में 339, बुलंदशहर में 337 और मेरठ के पल्लवपुरम में 316 एक्यूआई दर्ज किया गया.

जानकारों का कहना है कि तापमान गिरने की वजह से हवा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से हवा की गति में धीमी हो जाती है. जिसके चलते प्रदूषित कण सतह के पास जमे रहते हैं और कोहरे व धुंध का मिश्रण घना बन जाता है. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी इसकी एक बड़ी वजह है.