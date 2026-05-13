प्रतीक यादव के निधन से पहले आखिरी पोस्ट आया सामने, शेयर किया था रोमांच और थ्रिल से भरा वीडियो

बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति और सपा मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया है. इस बीच प्रतीक यादव की सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने एक खास वीडियो शेयर किया था. ये वीडियो अमेरिका के लास वेगास का है, जिसमें वो एयरोबेटिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो काफी थ्रिल से भरा है.

प्रतीक यादव की आखिरी पोस्ट

प्रतीक यादव ने आखिरी बार अप्रैल महीने में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के लास वेगास में एयरोबेटिक किया था. इस वीडियो में प्रतीक यादव हवाई जेट में हवा से बातें करते हुए दिख रहे हैं. उनके चेहरे पर इसका रोमांच और खुशी बेहद साफ दिखाई दे रही हैं. हालांकि इस ट्रिप पर वो अकेले ही गए थे, तस्वीरों में उनकी पत्नी अपर्णा यादव और बच्चे नहीं दिख रहे हैं.

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हवा से बातें करते थ्रिल से भरे इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रतीक यादव ने लिखा- 'गरजता इंजन, खुला आसमान, और मैंने कंट्रोल किया.. EA-300 के अंदर, GS खींचते हुए, बादलों के बीच से गुजरते और हवा में रोल करते हुए.. ऐसा लगा जैसे सीधे टॉप गन से कोई दृश्य हो. इनटेंस..तेज..अविस्मरणीय.'

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प्रतीक की मौत को लेकर उठे सवाल

प्रतीक यादव के इस वीडियो को देखकर इस बात का एहसास भी नहीं किया जा सकता कि उन्हें कोई बीमारी थी या वो किसी और तरह की परेशानी से जूझ रहे थे. डॉक्टरों का कहना था कि जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया था, उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी. जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने प्रतीक की मौत की उच्चस्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं. सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि प्रतीक फिटनेस फ्रीक थे, ऐसे में उनकी मौत कैसे हो सकती हैं. उन्होंने योगी सरकार से मौत की उच्चस्तरीय जाँच की मांग की.

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