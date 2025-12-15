'ये BJP ही कर सकती है', अपर्णा यादव ने नए कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई

भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है जिसके बाद उन्हें बधाई देने वालों को तांता लगा है. बीजेपी नेता और यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने भी पार्टी के फैसले का स्वागत किया और कहा कि युवाओं को अहम जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है.

अपर्णा यादव ने नवनिर्वाचित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे यूपी विधानसभा पर भी असर होगा. उन्होंने कहा- "मैं दोनों भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बहुत बधाई देती हूं."

अपर्णा यादव ने दी शुभकामनाएं

बीजेपी नेता ने कहा कि आज बीजेपी के सभी लोग और पार्टी कार्यकर्ता उस वक्त बहुत उत्साहित थे जब प्रदेश अध्यक्ष आए और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी का पटका पहनाकर स्वागत किया. इस दौरान सभी ने खुशी के साथ उनका स्वागत किया.

भाजपा ने जिस तरह से नितिन नबीन को एक मौका दिया है तो यह देश के युवाओं के लिए बहुत अहम जिम्मेदारी की भूमिका में आएंगे. राजनीति में युवाओं को मौका देने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करती हूं, मैं अपने पूरे संगठन का धन्यवाद देती हूं.

बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो बोलती ही नहीं करके भी दिखाती हैं. हम आजकल देख रहे हैं 'जेन जी' दिशा भटकाव रख रहे हैं ऐसे में एक युवा चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी बड़ी पोस्ट पर बिहार चुनाव के बाद लाकर यहां रखा गया है.

नितिन नबीन के आने से चुनाव में होगा फायदा

बिहार चुनाव में भी नवीन जी की बहुत अच्छी भूमिका रही..बहुत सकारात्मक तरीके से उन्होंने काम किया. ऐसे युवाओं को मुख्य भूमिका में लाना पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले है, इसके बाद यूपी में भी चुनाव होने हैं उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा रहेगा.

