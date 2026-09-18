'कांग्रेस का दबाव है', हरक सिंह के ED वाले बयान पर अनुकृति गुसाईं का निशाना

उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पारिवारिक रार देखने को मिल रही है. पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू बीजेपी प्रवक्ता अनुकृति गुसाईं आमने-सामने खड़े नजर आ रहे हैं. विवाद की जड़ हरक सिंह का वह कथित बयान है, जिसमें उन्होंने यह इशारा किया था कि उनके परिवार के कुछ सदस्य ईडी (ED) की कार्रवाई के डर से कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. अनुकृति ने इसे सीधे तौर पर अपने ऊपर हमला मानते हुए पलटवार किया है.

यह बयान ससुर का नहीं, कांग्रेस के दबाव का असर है

अनुकृति गुसाईं ने साफ शब्दों में कहा कि ईडी को लेकर दिया गया बयान हरक सिंह रावत के निजी विचार नहीं बल्कि इसके पीछे कांग्रेस का दबाव काम कर रहा है. उनका आरोप है कि कांग्रेस उनके ससुर पर लगातार यह दबाव बना रही है कि अगर वह बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनतीं तो हरक सिंह को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है. हालांकि यह दावा फिलहाल अनुकृति का अपना राजनीतिक आकलन भर है.

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कैमरे के सामने कुछ और पीछे कुछ और

अनुकृति के मुताबिक हरक सिंह रावत परिवार के मुखिया और वरिष्ठ नेता हैं और उनके बयानों का जवाब देने के लिए पार्टी में और भी कई अधिकृत चेहरे मौजूद हैं, लेकिन ईडी वाला मुद्दा उनके लिए इसलिए अहम हो गया क्योंकि इसमें सीधे उनके बीजेपी में शामिल होने की मंशा पर सवाल खड़े किए गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि हरक सिंह से कैमरे के बाहर निजी तौर पर बात की जाए तो वे खुद स्वीकार करेंगे कि यह बयान उनकी अपनी सोच नहीं बल्कि किसी दबाव में दिया गया बयान है. अनुकृति ने इसे कांग्रेस की रणनीति करार देते हुए कहा कि पार्टी परिवार के भीतर सेंध लगाकर एक बेटी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है.

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