हरिद्वार: अंकिता भंडारी केस में नया मोड़, वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला

उत्तराखंड में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. जिसमे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वार वायरल ऑडियो में एक बीजेपी नेता का नाम आ रहा है. उसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है. इसी मुद्दे को लेकर बुधवार (24 दिसंबर) को हरिद्वार में कांग्रेस महानगर कमेटी ने देवपुरा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका.

कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने आरोप लगाया कि अब जिस वीआईपी का नाम आ रहा है. बीजेपी सरकार उसे शुरू से ही बचा रही है. इसके लिए फिर जांच हो और इसमें जो भी शामिल लोग हैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. यही नहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतवानी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे तीव्र आन्दोलन होगा.

'वीआईपी' की गिरफ्तारी की मांग उठी

महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा, “पूरे प्रकरण में जो भी वीआईपी शामिल है, उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए. उनका आरोप है कि वायरल ऑडियो में एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही.” चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और यह उग्र रूप भी ले सकता है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया था वीडियो

बता दें कि अंकिता भंडारी केस में वायरल वीडियो के बाद फिर से भूचाल आ चुका है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंगलावर को नई दिल्ली मुख्यालय में इस मामले को लेकर प्रेसवार्ता भी की थी और इस हत्याकांड में जिनका नाम आ रहा है, तत्काल गिरफ्तारी कर नए सिरे से जांच की मांग की है.

वायरल ऑडियो में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम कथित रूप से बताया जा रहा है. सुरेश राठौर के एक ऑडियो में उन्हें गट्टू कहकर संबोधित किया जा रहा है. यही नहीं इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी महिला नेत्री आरती इस्तीफा भी दे चुकीं हैं अचानक.