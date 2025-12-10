अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ीं, अदालत ने दी मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी, अब क्या होगा?

मथुरा - महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य पर न्यायालय ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका , जिस पर सुनाई करते हुए सीजेएम ने

इसी याचिका को स्वीकार कर लिया है ,

परिवाद दर्ज होने के आदेश के बाद अब बढ़ सकती है कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें ,

इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर दोपहर 12:00 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मथुरा में करेगी प्रेस कांफ्रेंस और देंगे पूरी जानकारी।