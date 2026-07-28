#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपछतावा है! अमरोहा में एक दूल्हा और 3 दुल्हन वाली शादी निकली फर्जी

पछतावा है! अमरोहा में एक दूल्हा और 3 दुल्हन वाली शादी निकली फर्जी

UP News: तीनों युवतियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाती हैं और 17 जुलाई को उन्होंने मनोरंजन और व्यूज पाने के मकसद से यह शादी वाला वीडियो तैयार किया था.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 28 Jul 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में तीन बहनों द्वारा एक ही युवक से शादी करने का बहुचर्चित मामला आखिरकार फर्जी निकला. बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश हुईं तीनों युवतियों ने स्वीकार किया कि वायरल शादी का वीडियो वास्तविक नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से किया गया एक प्रैंक था.

तीनों युवतियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाती हैं. 17 जुलाई को उन्होंने मनोरंजन और व्यूज़ पाने के मकसद से यह वीडियो तैयार किया था, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. लगातार बढ़ते विवाद और ट्रोलिंग के दबाव में उन्होंने पहले इसे असली शादी बताकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब उन्होंने पूरी सच्चाई सामने रख दी है.

इस प्रैंक को इतना लंबा नहीं चलाना चाहिए था

युवतियों ने बाल कल्याण समिति के सामने कहा कि उन्हें इस प्रैंक को इतना लंबा नहीं चलाना चाहिए था. उन्होंने माना कि शुरुआत में ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी और अब उन्हें अपने इस कदम पर पछतावा है. 

बाल कल्याण समिति ने पुलिस को जारी किया था नोटिस

गौरतलब है कि तीन दिन पहले बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हसनपुर पुलिस को नोटिस जारी किया था. इस वीडियो में शामिल एक युवती के नाबालिग होने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई.

सोमवार को तीनों युवतियां बाल कल्याण समिति के कार्यालय पहुंचीं, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो कोई वास्तविक शादी हुई थी और न ही वीडियो में दिखाया गया घटनाक्रम सच था. उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला केवल सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए रचा गया एक प्रैंक था. इस खुलासे के साथ कई दिनों से चर्चा में बना एक दूल्हा-तीन दुल्हन का मामला पूरी तरह फर्जी साबित हो गया.

और पढ़ें
Published at : 28 Jul 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पछतावा है! अमरोहा में एक दूल्हा और 3 दुल्हन वाली शादी निकली फर्जी
पछतावा है! अमरोहा में एक दूल्हा और 3 दुल्हन वाली शादी निकली फर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 12वीं तक सभी स्कूल बंद, सड़कें बंद
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 12वीं तक सभी स्कूल बंद, सड़कें बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरियाणा विधानसभा की शिक्षा समिति ने सराहा योगी सरकार का शिक्षा मॉडल
हरियाणा विधानसभा की शिक्षा समिति ने सराहा योगी सरकार का शिक्षा मॉडल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौहर यूनिवर्सिटी पर मायावती का बयान, योगी सरकार को दी ये सलाह
जौहर यूनिवर्सिटी पर मायावती का बयान, योगी सरकार को दी ये सलाह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
इंडिया
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
क्रिकेट
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
बॉलीवुड
Box office: 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
इंडिया
Explained: क्या देश में अब विपक्ष नहीं, सरकार को देंगे चुनौती Gen Z?
क्या देश में अब विपक्ष नहीं, सरकार को देंगे चुनौती Gen Z?
इंडिया
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
ट्रेंडिंग
पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना- वीडियो वायरल
पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना
ABP NEWS
इमरजेंसी वार्ड में प्रेमी जोड़े की आपत्तिजनक हरकत कैमरे में कैद हुई।
इमरजेंसी वार्ड में प्रेमी जोड़े की आपत्तिजनक हरकत कैमरे में कैद हुई।
ABP NEWS
डिप्टी पुलिस का मिशन! जड़ से समस्या को खत्म करो, और समस्या खत्म हो जाएगी।
डिप्टी पुलिस का मिशन! जड़ से समस्या को खत्म करो, और समस्या खत्म हो जाएगी।
ABP NEWS
क्या केस वापस लिए जाने के बाद भी तेज प्रताप यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे?
क्या केस वापस लिए जाने के बाद भी तेज प्रताप यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे?
ABP NEWS
अगर सब लोग इस तरफ़ जा रहे हैं, तो वह बस कहाँ जा रही है?
अगर सब लोग इस तरफ़ जा रहे हैं, तो वह बस कहाँ जा रही है?
ABP NEWS
घर के ढहने से पहले उसने चेतावनी दी थी, किसी को वह समझ नहीं आई।
घर के ढहने से पहले उसने चेतावनी दी थी, किसी को वह समझ नहीं आई।
Embed widget