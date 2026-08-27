Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: सपा ने बांटी 13 रुपये किलो चीनी, स्मृति ईरानी पर कसा तंज

अमेठी: सपा ने बांटी 13 रुपये किलो चीनी, स्मृति ईरानी पर कसा तंज

रक्षाबंधन से पहले अमेठी में समाजवादी पार्टी ने 13 रुपये किलो की दर से 5 क्विंटल चीनी बांटी. सपा ने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए महंगाई और 2014 में किए गए स्मृति ईरानी के वादे पर बीजेपी को घेरा है.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 27 Aug 2026 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से अमेठी स्थित जिला कार्यालय के सामने दुकान लगाकर 13 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी का वितरण किया. गुरुवार (27 अगस्त) को आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को निर्धारित दर पर चीनी उपलब्ध कराई गई. कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के अमेठी जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने किया.

समाजवादी पार्टी अमेठी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप यादव बीआरसी ने करीब पांच क्विंटल चीनी वितरण के लिए उपलब्ध कराई. पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लोगों को चीनी वितरित किया. आयोजन के दौरान सपा नेताओं ने इसे महंगाई के खिलाफ संदेश देने और आम जनता को त्योहार के अवसर पर राहत पहुंचाने की पहल बताया.

नेपाल बाढ़ के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट, उफान पर नदियां, गंडक बैराज से छोड़ा गया पानी

महंगाई के दौर में जनता को राहत देने का दावा

समाजवादी पार्टी के अमेठी जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि महंगाई के दौर में आम जनता को राहत पहुंचाना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है. उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में समाजवादी पार्टी जनता के बीच पहुंचकर राहत देने का प्रयास कर रही है.

उनके मुताबिक चीनी वितरण का कार्यक्रम केवल खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनसेवा और गरीबों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राम उदित यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और वंचित समाज की आवाज उठाती रही है. जनता यह देख रही है कि कौन केवल प्रचार करता है और कौन जरूरत के समय लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं में सहभागी बनता है.

2014 के वादे को लेकर सपा ने उठाया मुद्दा

सपा नेता शिव प्रताप यादव ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित किया गया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता को 13 रुपये किलो की दर से चीनी उपलब्ध कराने का वादा किया किया था. उनके इस वादे को लेकर पिछले 12 वर्षों से अमेठी की जनता इंतजार करती रही है. शिव प्रताप यादव ने आगे कहा कि वर्तमान समय में चीनी की कीमत काफी बढ़ गई है.

इसी को देखते हुए उन्होंने पांच क्विंटल चीनी खरीदकर लोगों को 13 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले सस्ती चीनी उपलब्ध कराने के पीछे उद्देश्य लोगों को त्योहार के समय आर्थिक राहत देना है. साथ ही इसके माध्यम से सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि लगातार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित किया जाए और चीनी के दाम कम किए जाएं.

जनसेवा को बताया पार्टी की प्राथमिकता

सपा जिला महासचिव अरशद अहमद एडवोकेट ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेती है. उन्होंने कहा कि जरूरत के समय लोगों के साथ खड़ा होना पार्टी की जिम्मेदारी है. जनहित से जुड़े ऐसे प्रयास आगे भी जारी रखने की बात उन्होंने कही.

सपा प्रवक्ता राजेश मिश्र ने बताया कि जिला कार्यालय के सामने दुकान लगाकर 13 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी का वितरण किया गया. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है.

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वितरण व्यवस्था संभाली. इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के महिला विंग की जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह, मुजीब अहमद, मोहम्मद लईक, राम बौरासी पासी, केडी सरोज, विजय पासी, दीपू तिवारी, विकास पाल, गुल्लक, अखिलेश यादव, प्रिंस वर्मा, प्रमोद तिवारी, विनय पाल, मुकेश विश्वकर्मा, शिव दर्शन, ओम प्रकाश यादव और राम जीवन गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

सपा नेताओं ने कहा कि महंगाई के बीच त्योहारों के अवसर पर आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पार्टी की ओर से आगे भी जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जनसेवा ही पार्टी की प्राथमिकता है और जनता का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है.

शिवपाल और केशव के बीच X पर वार-पलटवार, सपा नेता बोले- हाथ पांव फूल गए...

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Amethi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: सपा ने बांटी 13 रुपये किलो चीनी, स्मृति ईरानी पर कसा तंज
अमेठी: सपा ने बांटी 13 रुपये किलो चीनी, स्मृति ईरानी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: छात्र की संदिग्ध मौत, नकल करते हुए पकड़ा गया था
फतेहपुर: छात्र की संदिग्ध मौत, नकल करते हुए पकड़ा गया था
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: भूत-प्रेत का डर दिखाकर ठगी, तांत्रिक के खिलाफ FIR
बागपत: भूत-प्रेत का डर दिखाकर ठगी, तांत्रिक के खिलाफ FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आप प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं?', DM पर भड़कीं बेबी रानी मौर्य
'आप प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं?', DM पर भड़कीं बेबी रानी मौर्य
Advertisement

वीडियोज

बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
क्यों बिगड़ा चीनी का बजट? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
नेपाल में कल जैसी एक और महाआपदा का अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद अब कैसे हैं हालात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार के इस फैसले के मुरीद हुए थरूर, बोले- 'सिस्टम झुका, लेकिन...'
मोदी सरकार के इस फैसले के मुरीद हुए थरूर, बोले- 'सिस्टम झुका, लेकिन...'
बिहार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
साउथ सिनेमा
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर: S-400 की तैनाती पर पाक ने कराई जासूसी! सेना के अधिकारी का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर: S-400 की तैनाती पर पाक ने कराई जासूसी! सेना के अधिकारी का बड़ा दावा
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
विश्व
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget