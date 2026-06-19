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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में धान की रोपाई बनी जानलेवा, टूटे बिजली के तार से करंट फैलने पर दो किसानों की मौत

अमेठी में धान की रोपाई बनी जानलेवा, टूटे बिजली के तार से करंट फैलने पर दो किसानों की मौत

Amethi News In Hindi: अमेठी के हरपालपुर गांव में पांच बजे अपने खेत में धान की रोपाई के लिए ट्यूबवेल से पानी भरने गए दो किसानों की करंट लगने से मौत हो गई. विद्युत पोल से जुड़ी केबल टूटने से घटना हुई.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 19 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरपालपुर गांव में शुक्रवार (19 जून) सुबह धान की रोपाई के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में दो किसानों की करंट लगने से मौत हो गई. खेत में पानी भरते समय विद्युत तार टूटकर नीचे गिर गया, जिससे पानी में करंट प्रवाहित हो गया. करंट की चपेट में आने से दो किसानों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई में जुट गई.

धान की रोपाई के लिए ट्यूबवेल से पानी भरने गए थे किसान

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरपालपुर गांव निवासी हीरालाल प्रजापति (52) पुत्र गुरुदीन प्रजापति शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे अपने खेत में धान की रोपाई के लिए ट्यूबवेल से पानी भरने गए थे. खेत में पानी भरने के दौरान अचानक विद्युत पोल से जुड़ी केबल टूटकर नीचे गिर गई. नंगे तार के संपर्क में आने से खेत में भरे पानी में करंट प्रवाहित होने लगा और हीरालाल उसकी चपेट में आ गए.

बताया जा रहा है कि उसी समय गांव के रामबोध यादव (55) पुत्र शिवभरत यादव वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने हीरालाल को खेत में गिरा देखा तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें दौरा पड़ा है. मानवता के नाते वह उन्हें बचाने के लिए तत्काल उनके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने हीरालाल को छुआ, वह भी करंट की चपेट में आ गए. देखते ही देखते दोनों किसान अचेत होकर खेत में गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने दोनों किसानों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर (ट्रॉमा सेंटर) पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों द्वारा मौत की पुष्टि किए जाने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. गांव में मातमी सन्नाटा छा गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतकों के घर पहुंचने लगे.

एक साथ दो किसानों की मौत से हरपालपुर गांव में शोक का माहौल है. मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि विद्युत लाइन का समय पर रखरखाव किया गया होता तो शायद यह हादसा टल सकता था. घटना के बाद क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

शव को कब्जे में लेकर किया जा रहा पोस्टमार्टम

बताया जा रहा है कि अस्पताल में मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन दोनों शवों को घर ले आए थे. बाद में सूचना मिलने पर जगदीशपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने तथा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है.

जगदीशपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि परिजनों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है. प्रथम दृष्टया मामला करंट लगने से मौत का प्रतीत हो रहा है. शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 19 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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Amethi News UP NEWS
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