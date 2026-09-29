Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: स्कूल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे DM, छात्राओं के साथ किया भोजन

अमेठी: स्कूल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे DM, छात्राओं के साथ किया भोजन

अमेठी के नवागत के तेज तर्रार जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण कर भोजन व्यवस्था से साफ-सफाई तक में सुधार के निर्देश दिए.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 29 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

अमेठी के नवागत के तेज तर्रार जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने मंगलवार (29 सितंबर) को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज असैदापुर का स्थलीय औचक निरीक्षण किया. उन्होंने विद्यालय में पठन-पाठन, छात्रावास, भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों और प्रधानाचार्या को व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए.

छात्राओं के साथ बैठकर परखा भोजन का स्वाद

जिलाधिकारी ने निरीक्षण की शुरुआत ही विद्यालय के मेस से किया. उन्होंने छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू की जानकारी लिया. व्यवस्थाओं को केवल देखने तक सीमित न रखते हुए जिलाधिकारी स्वयं छात्राओं के साथ बैठकर भोजन करने लगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुश या नाराज? मुल्ला अफरोज को राहत मिलने पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली का आया बयान
खुश या नाराज? मुल्ला अफरोज को राहत मिलने पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली का आया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'गठबंधन न होने की स्थिति में...'
UP चुनाव: चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'गठबंधन न होने की स्थिति में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
फतेहपुर: सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरौली में 75 हजार क्षत्रिय, 60 हजार एससी और 35 हजार लोधी वोट, जानिए 2027 का पूरा समीकरण
बरौली में 75 हजार क्षत्रिय, 60 हजार एससी और 35 हजार लोधी वोट, जानिए 2027 का पूरा समीकरण

डीएम के साथ बैठकर भोजन करते देख छात्राओं में भी उत्साह नजर आया. उन्होंने भोजन की गुणवत्ता परखी और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया कि छात्राओं को निर्धारित मेन्यू के अनुसार पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने मेस में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

फतेहपुर: सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

छात्रावास की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

इसके बाद जिलाधिकारी ने छात्रावास का निरीक्षण किया. उन्होंने छात्राओं के रहने के स्थान, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखी. निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्या गीता वर्मा ने छात्रावास में कुछ तख्तों की कमी की जानकारी जिलाधिकारी को दिया.

इस पर डीएम ने विद्यालय अथवा उपलब्ध अन्य फंड से आवश्यक तख्तों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छात्राओं को रहने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनकी मूलभूत जरूरतों की नियमित निगरानी की जाए.

कक्षाओं में पहुंचकर छात्राओं से की बातचीत

जिलाधिकारी ने विद्यालय की कक्षाओं का भी निरीक्षण किया. उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, कक्षाओं में होने वाले शिक्षण कार्य और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सीधे जानकारी लिया. छात्राओं से संवाद के दौरान उन्होंने उनकी शैक्षणिक स्थिति को समझने का प्रयास किया.

डीएम ने शिक्षकों को निर्देशित किया कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया और सभी शिक्षकों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचकर पूरी जिम्मेदारी के साथ शिक्षण कार्य करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों का भी जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी लिया. डीएम ने निर्देश दिया कि सभी मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराए जाएं और उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए.उन्होंने निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की निगरानी पर भी जोर देते हुए कहा कि विद्यालय की सुविधाओं को बेहतर बनाने में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए.

परिसर की साफ-सफाई दुरुस्त कराने के निर्देश

विद्यालय परिसर में जगह-जगह उगी बड़ी घास को देखकर जिलाधिकारी ने तत्काल इसकी सफाई कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छात्राओं के विद्यालय और छात्रावास परिसर में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होना आवश्यक है. परिसर की नियमित सफाई, घास की कटाई और साफ-सफाई की व्यवस्था लगातार बनाए रखने पर उन्होंने विशेष जोर दिया.

निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों और प्रधानाचार्या को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने शिक्षा, भोजन, आवास, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा. डीएम के निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रशासन को व्यवस्थाओं में सुधार और छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

यूपी के होटल-रेस्तरां में हुक्के पर बैन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amethi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुश या नाराज? मुल्ला अफरोज को राहत मिलने पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली का आया बयान
खुश या नाराज? मुल्ला अफरोज को राहत मिलने पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली का आया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'गठबंधन न होने की स्थिति में...'
UP चुनाव: चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'गठबंधन न होने की स्थिति में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
फतेहपुर: सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरौली में 75 हजार क्षत्रिय, 60 हजार एससी और 35 हजार लोधी वोट, जानिए 2027 का पूरा समीकरण
बरौली में 75 हजार क्षत्रिय, 60 हजार एससी और 35 हजार लोधी वोट, जानिए 2027 का पूरा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
महाराष्ट्र
मुंबई में CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
मुंबई में CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
बिहार
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget