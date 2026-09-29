यूपी के होटल-रेस्तरां में हुक्के पर बैन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को एक अहम आदेश सुनाया है. आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के होटल और रेस्तरां में हुक्का पीने पर बैन कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने हुक्का बार चलाने पर भी सख्ती दिखाई है.

इस दौरान कोर्ट ने हुक्का बार चलाने को अवैध करार दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद होटल-रेस्तरां मालिकों पर खतरे की तलवार लटक गई है. कोर्ट ने लोगों और खासकर युवाओं की सेहत को देखते हुए होटल-रेस्तरां में हुक्का बैन करने का आदेश दिया है.

हुक्का बार चलाना अवैध

कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया के भीतर भी हुक्का सेवा नहीं दी जा सकती. यह 2017 में संशोधित नियमों और COTPA के प्रावधानों का उल्लंघन है. अदालत ने ध्यान दिलाया कि पहले नियमों में ‘नो अदर सर्विस’ शब्द था, लेकिन 2017 में इसे बदलकर ‘नो सर्विस’ कर दिया गया.

स्मोकिंग एरिया का मतलब हुक्का बार नहीं

कोर्ट के मुताबिक इस बदलाव ने हुक्का सेवा को लेकर मौजूद कानूनी अस्पष्टता खत्म कर दी. 30 या उससे ज्यादा सीट वाले रेस्टोरेंट में कानून कुछ शर्तों के तहत अलग स्मोकिंग एरिया की अनुमति देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां व्यावसायिक तौर पर हुक्का परोसा जा सकता है.

साफ हवा का अधिकार अहम

हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक स्थान पर साफ हवा में सांस लेना गैर-धूम्रपान करने वालों का मौलिक अधिकार है. अदालत ने इसे अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत कारोबार करने के अधिकार से ऊपर माना.

स्वास्थ्य को लेकर भी की गंभीर टिप्पणी

अदालत ने कहा कि हुक्का सिगरेट से कम नुकसानदेह होने की धारणा सही नहीं है. आदेश में कहा गया कि 200 कश लिए जाते हैं और इसका नुकसान 100 सिगरेट पीने के बराबर बताया गया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हुक्का सेवा पर सख्त कार्रवाई और दंड के लिए कदम उठाने की अपेक्षा भी जताई.

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