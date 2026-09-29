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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर: सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

फतेहपुर: सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

फतेहपुर जिले के मलवा में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद घटना स्थल पर एक या दो मकान नहीं बल्कि आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए है. जबकि एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 29 Sep 2026 05:37 PM (IST)
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यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद जहां एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है. इसमें सभी की उम्र 9 वर्ष से लगाकर 25 वर्ष तक थी. घटना के बाद से पुलिस फोर्स ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घर में फंसे 10 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 7 की हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कालेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने 5 को मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. जबकि पड़ोसी के द्वारा बताया गया कि इनके यहां कितना और फल का व्यापार होता था. छत पर पटाखा रखे होने से धमका की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन पुलिस हर बिंदुओं की जांच कर रही है. 

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सिलेंडर विस्फोट से आधा दर्जन मकान हुए क्षतिग्रस्त 

सिलेंडर विस्फोट से पांच की मौत के बाद घटना स्थल पर एक या दो मकान नहीं बल्कि आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए है. जबकि पड़ोसी के यहां श्रद का कार्यक्रम था, जब धमाका हुआ तो सब भागकर बाहर की ओर निकल गए. इस घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की हुई है, जिसमें अर्पित 13 वर्ष, कुनाल 18 वर्ष, आलोक 25 वर्ष, यश 6 वर्ष, वेद 9 वर्ष के लोग शामिल है. 

वहीं सुरेश गुप्ता और उनकी पत्नी पूजा गुप्ता जिंदगी और मौत के बीच सांसे ले रही है. पड़ोसी का मकान ढहने से पड़ोसी का भी हाल बेहाल है. पड़ोसी की मानें तो जिस समय धमाका हुआ उसका पूरा परिवार घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था. तभी लगभग 5.40 मिनट में तेज धमाका हुआ, आधे घंटे तक लोगों को कुछ समझ नहीं आया, चारों ओर धुंआ धुआं था.

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सीएम का मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार देने का ऐलान

जब मोहल्ले वाले दौड़े तो दो खंड की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई और चीख पुकार होने लगी. इस दुखद घटना को लेकर जहां परिजनों का हाल बेहाल है. वहीं पड़ोसियों ने बताया कि लगभग आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए है. मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान में लेकर मृतकों के परिवार 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की है. डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि मुख्यमंत्री जी इन इस घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल मृतक के परिवार को सहायता राशि देने की घोषणा की है. सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

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Published at : 29 Sep 2026 05:37 PM (IST)
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