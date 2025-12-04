हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेठी में महिला ने की मौलाना की हंटर से पिटाई, बेटी से अश्लील हरकत का लगाया आरोप

अमेठी में महिला ने की मौलाना की हंटर से पिटाई, बेटी से अश्लील हरकत का लगाया आरोप

Amethi News: महिला का आरोप है कि मौलाना ने उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की थी, जिसके बाद से ही वो उसकी रेकी कर रही थी, जब उसे पुष्टि हुई तो उसने हंटर से मौलाना को पीट दिया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 Dec 2025 10:57 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक महिला ने कथित मौलाना की हंटर से पिटाई कर दी, आरोप है कि मौलना ने महिला की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद महिला ने उसकी पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. हालांकि पुलिस ने छेड़छाड़ की बात से इनकार किया है. मामले की जांच की जा रही है. 

ये घटना अमेठी के जामो थाना क्षेत्र की है. बीते 24 घंटे में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक शख्स को हंटर से पीटती हुई नजर आ रही है. महिला कह रही है कि मौलाना ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया और वह पिछले कई दिनों से उसकी रेकी कर रही थी. 

महिला ने मौलाना को हंटर से पीटा

जब उसे पता चला कि इसी शख्स ने उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की थी को उसने आरोपी की पिटाई शुरू कर दी. आरोपी मौलाना मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. फिलहाल जामो पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. 

जामो थाना के इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने कहा कि मौलाना इस थाना क्षेत्र का नहीं है, महिला के विषय में भी जानकारी नहीं मिली है. पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है. वहीं दूसरी तरफ एक प्रार्थना पत्र भी सोशल वायरल हो रहा है, जो सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक के नाम लिखा है. 

सोशल मीडिया पर चिट्ठी भी वायरल

ये पत्र राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के सर्वेश कुमार सिंह का है. जिसमें उन्होंने मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. पत्र में लिखा गया है कि मौलाना ने एक बच्ची के साथ उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसके साथ गलत काम किया इसलिए इस मौलाना खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. 

पुलिस की ओर से फ़िलहाल इस घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है. जामो इंस्पेक्टर विनोद सिंह वीडियो में दिख रही महिला के विषय मे जानकारी की जा रही है. अभी तक इस संबंध में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी. 

Published at : 04 Dec 2025 10:57 AM (IST)
