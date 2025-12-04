नोएडा में SIR के काम में लगी महिला BLO से नशे की हालत में शख्स ने की अभद्रता, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्पेशल इंटेसिव रिविजन के काम में जुटी महिला बीएलओ से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत एक शख्स बीएलओ पर ज़ोर-जोर से चिल्लाता दिख रहा है. आरोपी ने बीएलओ को धमकी दी कि उसे हल्के में न लें. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है.

ये घटना नोएडा के थाना सेक्टर 24 में स्थित सेक्टर-12 के प्राथमिक विद्यालय की है जहां महिला BLO एसआईआर के काम में जुटी थी. इसी दौरान नशे में धुत एक शख्स आया और महिला बीएलओ पर ज़ोर-जोर से चिल्लाने लगा. आरोपी अपने वोट को लेकर पूछताछ कर रहे था.

नशे की हालत में महिला बीएलओ से अभद्रता

इस शख्स ने अपना नाम जोगिंदर बताया और हाथ में मोबाइल लेकर बीएलओ से अपने वोट को लेकर पूछताछ करने लगा. महिला बीएलओ ने जब ये कहा कि उसका वोट यहां पर नहीं है तो वो उस पर चिल्लाने लगा और धमकी भरे लहज़े में कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि “हल्के में मत लेना मुझे, मेरा नाम जोगिंदर है”

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में आरोपी हाथ में मोबाइल लेकर हंगामा करते दिख रहा है वहीं महिला BLO बार-बार उसे समझा रही है कि उसका वोट इस बूथ पर दर्ज नहीं है वो अपने संबंधित बूथ पर जाकर इसके बारे में पता करे. बावजूद आरोपी तेज-तेज महिला बीएलओं पर चिल्लाता रहा और अभद्रता करता रहा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस दौरान पूरी घटना का वीडियो पास खड़े सख्स ने बना लिया. जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस घटना की शिकायत सुपरवाइजर/BLO ने थाना सेक्टर-24 में दी थी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है.

पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज कर मामला की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि वीडियो में दिख रहा आरोपी चौड़ा गांव निवासी जोगिंदर पुत्र हुकुम सिंह है. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जोगिंदर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.