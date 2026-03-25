Ambedkarnagar News: अंबेडकरनगर में पेट्रोल-डीजल की अफवाह से हड़कंप, जिलाधिकारी बोले, 'तेल की कोई कमी नहीं'
Ambedkarnagar News In Hindi: अम्बेडकरनगर में पेट्रोल-डीजल की अफवाह से हड़कंप मच गया है. डीएम ने कहा कि ईंधन का स्टॉक पूरा है. उन्होंने कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.
अम्बेडकरनगर में पेट्रोल-डीजल की अफवाह ने अचानक अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. झूठी किल्लत की खबर फैलते ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग गाड़ी की टंकियां फुल कराने के साथ गैलन व डिब्बों में ईंधन भराने पहुंच गए. कुछ पंपों पर 'नो पेट्रोल-डीजल' के बोर्ड भी दिखाई देने लगे, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई.
हालांकि हालात बिगड़ते देख जिलाधिकारी ने तुरंत प्रेस कांफ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने साफ कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.
कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई- डीएम
मीडिया से बात करते हुए डीएम ने कहा कि जिले में डीजल की खपत से लगभग ढाई गुना अधिक स्टॉक मौजूद है. जबकि पेट्रोल भी खपत से करीब दो गुना उपलब्ध है. ऐसे में किसी भी प्रकार की कमी की बात पूरी तरह निराधार और अफवाह है. डीएम ने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति डीजल-पेट्रोल की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा.
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जिले में डीजल आपूर्ति पूरी तरह सामान्य- डीएम
डीएम ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक न करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने बताया कि जिले में 166 पेट्रोल पंप है, सिर्फ 5 पेट्रोल पंप पर ही डीजल पेट्रोल नहीं है. कुछ किल्लत मार्केटिंग कम्पनी की नई पॉलिसी के कारण आई है. जिसमें पहले पम्प वालों को क्रेडिट पर तेल मिल जाता था. अब एडवांस जमा करने के बाद तेल की सप्लाई की जा रही है. 5 पंप वालों ने पैसा एडवांस में नहीं दिया था, इसलिए उन्हें तेल नहीं मिला. अब पैसा जमा करवाकर उनको भी तेल उपलब्ध कराया जाएगा.
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Source: IOCL