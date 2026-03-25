दिल्ली के बजट में MCD के लिए खुला खजाना, मिला 1266 करोड़ का फंड, मेयर ने बताया ‘ऐतिहासिक’

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार (24 मार्च) को पेश किए गए बजट ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बजट को लेकर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है और ट्रिपल इंजन सरकार को मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है.

नगर निगम को रिकॉर्ड फंडिंग, विकास को मिलेगी रफ्तार

मेयर राजा इकबाल ने कहा कि बजट में दिल्ली नगर निगम के लिए 11,266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के सबसे बड़े आवंटनों में से एक है. उन्होंने इसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के बेहतर तालमेल का नतीजा बताया. उनका कहना है कि इस समन्वय से अब संसाधनों की कमी विकास कार्यों में बाधा नहीं बनेगी.

मेयर ने दिल्ली सरकार द्वारा अपेक्षा से अधिक वित्तीय सहयोग देने के फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह कदम इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार भी जताया.

सड़कों और सीवर व्यवस्था के लिए बड़ा निवेश

बजट में दिल्ली की सड़कों के सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये और औद्योगिक क्षेत्रों व सीवर व्यवस्था के लिए 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मेयर के अनुसार यह निवेश राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और पहले इस स्तर पर ऐसा निवेश देखने को नहीं मिला था.

पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को नई गति

मेयर राजा इकबाल ने इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में दिल्ली के विकास को नई दिशा और गति मिल रही है. यह बजट न सिर्फ वित्तीय प्रावधानों के लिहाज से अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं में बड़े बदलाव की उम्मीद भी जताई जा रही है.