उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में आज उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां चार सगे भाई-बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गयी. हत्या का आरोप बच्चों की मां पर ही लग रहा है. बच्चों का पिता सऊदी अरब में काम करता है. मृतकों की उम्र 14, 12, 10 और आठ वर्ष है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.