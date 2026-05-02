एक्सप्लोरर
अम्बेडकरनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने 4 बच्चों को उतारा मौत के घाट, सऊदी रहते हैं पिता
Ambedkarnagar News In Hindi: अंबेडकरनगर में चार सगे भाई-बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गयी. हत्या का आरोप बच्चों की मां पर ही लग रहा है. बच्चों के पिता सऊदी अरब में काम करते हैं.
उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में आज उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां चार सगे भाई-बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गयी. हत्या का आरोप बच्चों की मां पर ही लग रहा है. बच्चों का पिता सऊदी अरब में काम करता है. मृतकों की उम्र 14, 12, 10 और आठ वर्ष है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने 4 बच्चों को उतारा मौत के घाट, सऊदी रहते हैं पिता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हालचाल लेने अस्पताल जाएंगे CM योगी, कल अचानक बिगड़ी थी तबीयत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या बोले अखिलेश यादव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी जनगणना 2027: UP में शुरू होगी डिजिटल जनगणना, घर-घर पहुंचेगी टीम, ऑनलाइन भी भर सकेंगे जानकारी
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
13 Photos
Photos: 594km का सफर केवल 6 घंटे में, यूपी के 12 जिलों और 518 गांवों को जोड़ेगा Ganga Expressway
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
गंगा सप्तमी पर काशी में विशेष धार्मिक आयोजन, गंगा आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL