उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस मुठभेड़ में वांछित सुपारी किलर ढेर हो गया है. अपराधी का नाम वाहिद अंसारी है. ये मुठभेड़ थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत शिवबाबा बैरियर के पास हुई, जहां चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक अपराधी वाहिद कुख्यात बिट्टू गैंग का सदस्य था, उस पर हत्या, लूट डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 35 मुकदमे दर्ज थे. पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी. पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मंगलवार की रात को शिवबाबा बैरियर पर चेकिंग चल रही थी.

जवाबी कार्रवाई में आरोपी वाहिद को लगी गोली

पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान अहिरौली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.

बदमाशों की फ़ायरिंग में थाना प्रभारी भूपेन्द्र सिंह के बाएं हाथ में गोली लग गई. जिसके बाद बदमाश मोटरसाइकिल से शिवबाबा मैदान की तरफ भागने लगे. जिसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फ़ायरिंग की.

पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन बदमाश लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग करते रहे. इस फ़ायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और गिर पड़ा, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फ़रार हो गया.

पुलिस ने घायल बदमाश वाहिद को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया. आरोपी वाहिद गाज़ीपुर के बहरियाबाद जनपद का रहने वाला है. पुलिस फ़रार आरोपी की तलाश में जुट गई है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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