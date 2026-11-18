भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रिशालखेड़ा गांव में आयोजित एक उद्घाटन कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्नाव दुष्कर्म कांड में दोषी सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से कोई भी चुनाव लड़े, मैं उसका समर्थन करूंगा. वहीं बृजभूषण सिंह से पूछा गया कि 2027 चुनाव में उनका पूर्वांचल में कैसा दबदबा रहेगा? जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा दबदबा तो कायम रहेगा.

पहले भी बृजभूषण सिंह ने किया थी कुलदीप सेंगर का समर्थन

बता दें कि इससे पहले भी बृजभूषण सिंह ने कुलदीप सेंगर का समर्थन किया था. उन्होंने सेंगर के जमानत मिलने पर कहा था कि उनके खिलाफ अन्याय हुआ था. उनके खिलाफ भी वैसे ही साजिश रची गई थी, जैसे मेरे खिलाफ रची गई थी. मेरे खिलाफ हुए मामले में तो मेरा कई लोगों ने वैश्विक रूप से समर्थन में किया, जिसके बाद मैं उस स्थिति से बाहर आया.

'राजा भैया का दबदबा था, है और आगे भी रहेगा', रामकथा के मंच से बोले बृजभूषण शरण सिंह

2027 चुनाव में पूर्वांचल की राजनीतिक पर दिया जवाब

बृजभूषण शरण सिंह ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की राजनीतिक पर पूछे गए सवाल पर कहा कि आगामी चुनाव में किस की सरकार बनेगी यह तो वे अभी नहीं बता सकते, लेकिन पूर्वांचल में उनका दबदबा बरकरार रहेगा. वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की. उनका कहना था कि अखिलेश यादव क्या करेंगे या संत समाज क्या करेगा, यह उनका विषय नहीं है.

बृजभूषण सिंह ने गोंडा में धीरेंद्र शास्त्री की श्रीरामकथा में राजा भैया को लेकर भी बयान दिया था. उन्होंने कहा कि राजा भैया और इनके पिता का दबदबा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा. सनातन किसी की दया पर नहीं था. सनातन हमेशा था, आज भी है और कल भी रहेगा.