IPS आशुतोष मिश्रा की मां की मौत पर बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की मौत के मामले में नया अपडेट आया है. आशुतोष मिश्रा की मां की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गई है. जिसके बाद हत्या की अटकलों पर विराम लग गया है.

पहले कहा जा रहा था कि हत्या लूट के इरादे से की गयी थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गयी थी. क्योंकि मामला एक आईपीएस अधिकारी की मां से जुड़ा था. वहीं मृतका के गहने भी घर से बरामद हो गए हैं, इसलिए चोरी की भी आशंका खारिज हो गयी है.

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क्या है पूरा मामला ?

रविवार को खबर आई थी कि अम्बेडकरनगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां जिस घर में रहती थीं उनकी संदिग्ध परिस्थतियों में मौत हो गयी थी. शुरुआत में इसे हत्या बताया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसमें हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है.

चोरी की बात भी गलत निकली

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक के गहने घर में सुरक्षित बरामद हो गए हैं, इसलिए पहले जो गहने चोरी होने की बात कही जा रही थी. वह गलत निकली. अब पुलिस ने इसे हार्ट अटैक माना है. जिसके हिसाब से जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस इस मामले की अभी और छानबीन कर रही है ताकि किसी भी संशय से बचा जा सके. उधर परिवार ने भी अब कोई नई बात नहीं की है. जिसके बाद इस मामले के पटाक्षेप होने के आसार नजर आ रहे हैं.

इस मामले से अम्बेडकरनगर के साथ ही पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गयी थी.क्योंकि मामला आईपीएस अधिकारी से जुड़ा हुआ था. विपक्ष ने भी इस घटना से प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे. लेकिन अब जिस तरह से जनपद पुलिस ने खुलासा किया है उसने सारे मामले को शांत कर दिया है.

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