नितिन नवीन की नई टीम को CM योगी ने दी बधाई, जानें क्या बोले?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में कुल 65 नेताओं के नाम हैं, जिसमें 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए हैं. बीजेपी की नई लिस्ट में 13 महिलाएं हैं. वहीं नितिन नवीन की नई टीम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है.

सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"बीजेपी के राष्ट्रीय एवं विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों के लिए नियुक्त सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई. पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में आप सभी अपने अनुभव, परिश्रम और संगठन कौशल से 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाते हुए संगठन को नई ऊर्जा और नया विस्तार देंगे. आप सभी के सफल एवं यशस्वी कार्यकाल हेतु अनंत मंगलकामनाएं."

क्या बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर नए दायित्व प्राप्त करने वाले समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं! मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने समर्पण, संगठनात्मक दक्षता और अथक परिश्रम से भाजपा को नई शक्ति, नई गति एवं नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्यसभा सांसद व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में आप सभी देशभर में पार्टी को और अधिक सशक्त बनाते हुए वर्ष 2029 की प्रचंड विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में यूपी से 8 नेताओं के नाम हैं. बीजेपी ने यूपी से 2 उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय महामंत्री, 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 मोर्चों के अध्यक्ष की नियुक्ति की है. रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री, डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. वहीं अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.