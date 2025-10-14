हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिना FIR किसी को हिरासत में रखने पर HC सख्त, फर्रुखाबाद की SP आरती सिंह को दिया ये निर्देश

बिना FIR किसी को हिरासत में रखने पर HC सख्त, फर्रुखाबाद की SP आरती सिंह को दिया ये निर्देश

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज किए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है. फर्रुखाबाद एसपी आरती सिंह के जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुआ.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज (14 अक्टूबर) अहम सुनवाई की. अदालत ने बिना एफआईआर दर्ज किए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है. मंगलवार को एसपी फर्रुखाबाद आरती सिंह अदालत में पेश हुईं. हाईकोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. इसके बाद अपर महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार तक का समय मांगा. अदालत ने तब तक आरती सिंह को प्रयागराज में ही रुकने का आदेश दिया.

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े अन्य पुलिस अधिकारी, जिन पर मानक उल्लंघन के आरोप हैं, वे भी प्रयागराज में ही मौजूद रहें. इस केस की अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 12 बजे तय की गई है.

याची की पत्नी को बयान बदलने के लिए बनाया गया दबाव

अदालत ने पाया कि पुलिस ने याची की पत्नी प्रीति यादव को थाने बुलाकर दबाव में यह लिखवाया था कि उन्होंने कोई याचिका दाखिल नहीं की. पुलिस ने यही जानकारी कोर्ट में दी, जिससे अदालत को संदेह हुआ.

अदालत ने पुलिस की करवाई पर उठाए सवाल

कोर्ट को शक तब हुआ जब यह सामने आया कि प्रीति यादव ने खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर पर पहचान करवाई थी और याचिका दाखिल की थी. इस पर कोर्ट ने एसपी आरती सिंह से स्पष्ट जवाब मांगा.

हाईकोर्ट में हुई लंबी सुनवाई, दर्ज हुआ बयान

आज दोपहर 2 बजे हुई सुनवाई में याची प्रीति यादव स्वयं उपस्थित हुईं. अदालत ने उनका बयान दर्ज किया. उन्होंने कोर्ट को पूरी घटना विस्तार से बताई. सुनवाई के दौरान एसपी आरती सिंह और पुलिस टीम कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी.

कोर्ट ने जताई नाराजगी

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रारंभिक रूप से एसपी फर्रुखाबाद को अवमानना का दोषी पाया. अदालत ने उनसे कई सवाल पूछे, परंतु वे किसी का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकीं.

अधिवक्ता के घर पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि फर्रुखाबाद के अधिवक्ता अवधेश मिश्रा के घर पुलिस ने दबिश दी थी, तोड़फोड़ की और मोबाइल व कैमरा भी छीन लिया. यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने ही याचिका दाखिल कराने में सहयोग किया था. अदालत ने इस घटना को भी गंभीरता से लिया.

याची की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप

याचिका में प्रीति यादव और अन्य ने आरोप लगाया कि 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा, सीओ राजेश द्विवेदी और चार-पांच पुलिसकर्मी जबरन घर में घुस आए और परिवार के दो सदस्यों को उठा ले गए.

एक हफ्ते तक हिरासत में रखने का आरोप

परिजनों का कहना है कि पुलिस ने दोनों को करीब एक हफ्ते तक हिरासत में रखा और 14 सितंबर की रात 11 बजे रिहा किया. छोड़े जाने से पहले उनसे जबरन लिखवाया गया कि वे पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेंगे.

अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 12 बजे

कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार और पुलिस पक्ष से स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, सभी संबंधित अधिकारी प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 12 बजे होगी.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 11:04 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
Advertisement

वीडियोज

System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
PRICE HIKE: सोना-चांदी में लगी 'आग', धनतेरस से पहले आसमान छूते भाव ने तोड़ी आम आदमी की कमर!
IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
बॉलीवुड
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन, लुक बना देगा दीवाना
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget