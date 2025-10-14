हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा

यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकार 1,022 करोड़ का खर्च करेगी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Oct 2025 02:04 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए 'बोनस' की घोषणा की है. राज्य सरकार इस पर 1,022 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी. 30 दिनों के वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा.

दीपावली से पहले योगी सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में उत्साह का माहौल है. प्रति कर्मचारी 6908 तक का बोनस है और 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर यह है. वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 (47,600-1,51,100) तक के कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान व स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी लाभार्थी होंगे.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के परिश्रम और ईमानदारी के प्रति सरकार की ओर से सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका सबसे अहम है और सरकार हमेशा उनके हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समय पर कर दिया जाए ताकि हर परिवार त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मना सके.

दिवाली से पहले यूपी की जनता को 440 वोल्ट का झटका, बिजली कनेक्शन पर 6 गुना बढ़े दाम

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, यह बोनस “उत्पादकता असम्बद्ध बोनस” के रूप में दिया जाएगा. इसकी गणना 30 दिनों की वेतन अवधि के अनुसार की जाएगी, जिसमें अधिकतम मासिक वेतन 7,000 तक मान्य होगा. इस हिसाब से हर पात्र कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा.

यह लाभ राज्य सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (यानी 47,600 से 1,51,100 तक) के भीतर आता है. इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों तथा कार्यप्रभारित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 14 Oct 2025 01:46 PM (IST)
UP NEWS YOGI ADITYANATH LUCKNOW NEWS
