यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए 'बोनस' की घोषणा की है. राज्य सरकार इस पर 1,022 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी. 30 दिनों के वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा.

दीपावली से पहले योगी सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में उत्साह का माहौल है. प्रति कर्मचारी 6908 तक का बोनस है और 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर यह है. वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 (₹47,600-₹1,51,100) तक के कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान व स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी लाभार्थी होंगे.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के परिश्रम और ईमानदारी के प्रति सरकार की ओर से सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका सबसे अहम है और सरकार हमेशा उनके हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समय पर कर दिया जाए ताकि हर परिवार त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मना सके.

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, यह बोनस “उत्पादकता असम्बद्ध बोनस” के रूप में दिया जाएगा. इसकी गणना 30 दिनों की वेतन अवधि के अनुसार की जाएगी, जिसमें अधिकतम मासिक वेतन 7,000 तक मान्य होगा. इस हिसाब से हर पात्र कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा.

यह लाभ राज्य सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (यानी 47,600 से 1,51,100 तक) के भीतर आता है. इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों तथा कार्यप्रभारित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं.